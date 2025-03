Poncho De Nigris estalla contra Adrián Marcelo y llama ‘señora mugrosa’ a la mamá de Gala Montes

Poncho De Nigris no dudó en expresar su molestia recientemente, lanzando amenazas contra Adrián Marcelo y atacando fuertemente a Crista Montes, la madre de Gala Montes, tras una entrevista que la madre de la actriz brindó.

La entrevista en cuestión fue percibida como muy reveladora y algo inapropiada por Poncho De Nigris, quien no ocultó su desagrado por las declaraciones hechas.

Durante un programa, Crista Montes habló de temas personales relacionados con Gala Montes, lo que provocó que Poncho De Nigris se sintiera incómodo, cuestionando la moralidad de algunas de las respuestas.

Al enterarse de las declaraciones, Poncho expresó en sus redes sociales que, si Adrián Marcelo no rectificaba sus comentarios sobre querer entrevistar ahora a su mamá, tomaría medidas más drásticas.

¿Qué dijo Poncho De Nigris sobre la entrevista de Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Poncho De Nigris escribió: “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o una madre a un hijo”.

“Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mier… y por dinero. Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mama… que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, escribió Poncho de Nigris a Adrián Marcelo.

La amenaza fue seria y dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar lo que consideraba una falta de respeto.

“Mamás o papás así de muy lejos. Sí se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así. Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal. SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO (y no es amenaza, es aviso)”, finalizó el regio.

Lo que hizo la mamá de gala montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se pesto a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo, espero… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 22, 2025

Este conflicto ha generado bastante controversia en redes sociales, con seguidores de ambos involucrados, creando un ambiente de tensión.

Las reacciones no se hicieron esperar y tanto Poncho De Nigris como Adrián Marcelo y Crista Montes siguen siendo tema de conversación entre los fans y medios de comunicación.