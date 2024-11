Gala Montes acusa a su mamá de robarle mientras estaba en La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Gala Montes habló de los diversos conflictos que ha tenido con su madre y cómo fue que todo surgió entre ellas, revelando que su madre le habría robado días después de que ella entrara a La Casa de los Famosos México 2.

“Ella toma la decisión por unos cuantos pesos que le pagaron en esa revista, da la nota y entonces yo dije: ‘Se acabó’ porque siempre hace lo mismo. De hecho cuando entré a ‘La Casa’, para que no le crean sus videos de ‘ay, me abandonaron’, a los dos días de que yo estaba en ‘La Casa’ mi mamá me robó dinero, esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”, contó.

Además, mencionó que al reencontrarse con su madre al final de La Casa de los Famosos México 2, ella quería confiar en ella: “Dije: ‘Chance y ya cambió’, me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía que yo soy team Gala y ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”.

También mencionó que cuando se fue su madre, ella la pasó muy mal, pues menciona que ella puso todo en orden cuando su madre le dio todo de lo que debía encargarse sin mayores explicaciones, lo cual asegura que la metió en muchos problemas y sabe que fue hecho con mala intención.

Mamá de Gala Montes reacciona a la entrevista donde la acusa de robo

Ante esto, la madre de Gala realizó un directo en el que da su versión de los hechos sobre lo dicho por su hija y asegura que nada es verdad.

“No sé qué acciones tomar, no sé qué voy a hacer. Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a la ‘La Casa de los Famosos’ y dijo que estaba educada por satán, que poca abuela tiene de decir eso, y lo voy a decir porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga (…), que malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, dijo Crista Montes.

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá?

Fue antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2 que Gala Montes expuso la situación complicada que vivía con su madre desde que decidió separarla de su trabajo como mánager, al descubrir que Crista se beneficiaba de todo el dinero que había hecho la joven desde que era pequeña.

Esto después de que su madre realizara una entrevista en TV Notas, donde señaló a sus hijas por haberla abandonado a su suerte, pues aseguraba que su hija, Gala, había decidido alejarse de ella tras ser manipulada por su psicóloga. Dentro de La Casa de los Famosos México 2, se habló mucho de la relación con Gala con su mamá e incluso se mencionó una posible reconciliación.