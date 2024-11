Gala Montes estalla al ser cuestionada sobre su amistad con Briggitte Bozzo y desata críticas | VIDEO

Ya no quiere hablar del tema

Gala Montes enfrenta fuertes críticas en redes sociales por sus recientes acciones y actitudes. La famosa que fue acusada recientemente de ser una falsa feminista, ahora enfrenta comentarios negativos por querer evadir hablar de Briggitte Bozzo después de lanzarse contra la venezolana al llamarla incongruente.

Los Internautas han captado diversos momentos en los que Gala Montes lanza fuertes indirectas que dejan ver que Briggitte Bozzo no es tan de su agrado como parecía en La Casa de los Famosos México 2. Esto ha generado especulación sobre si todavía hay amistad entre ambas artistas.

Gala llama incongruente a Briggitte en una entrevista, hoy hace 7 horas compartió un video donde @vegabiestro habla mal de Briggitte y hace 1 hora Gala comenta una cara triste en un video de ella y Bri.💀 pic.twitter.com/J5bhPTUgXc — Super pon (@Superp0nedora) November 6, 2024

Gala Montes estalla al ser cuestionada sobre Briggitte Bozzo

Fue a través de un video en TikTok que captaron a Gala Montes en una alfombra roja y fue sometida a una ronda de preguntas en las que le cuestionaron sobre su relación con Briggitte Bozzo en medio de la polémica que rodea a su presunta amistad, ya que muchos critican a la actriz mexicana por hablar ‘mal’ de su compañera.

De manera particular, le preguntaron respecto a la declaración en la que Gala dijo que Briggitte ya no le agradaba demasiado al considerarla una persona incoherente, lo cual ha puesto en duda su relación, pues la misma Bozzo duda de su relación actual con la compañera de La Casa de los Famosos México 2.

“No, la verdad es que no. Me gustaría verlo con Briggitte, no contigo", sentenció la famosa mostrándose algo molesta por el cuestionamiento y que su vida privada fuera expuesta al público, aunque esto venía de las propias declaraciones de Gala.

Al insistirle, ella dijo “prefiero verlo con Briggitte” y posteriormente indicó que había mucha desinformación en redes sociales y declaraciones tergiversadas. Esto ha generado una ola de diversos comentarios, quienes no están de acuerdo con la manera en la que la famosa ha elegido expresarse y la tachan una vez más de ser incoherente.

“¿Entonces por qué lo digo a los medios y no a solas a Brigitte? ella comenzó todo“, ”ahora dice que no lo quiere hablar cuando ya lo grito jaja. ¡Ay Galita! Cada vez más le das la razón a Adrián Marcelo" y “Gala evidentemente no tiene educación", son algunos de los comentarios en redes sociales.

A pesar de ello, hay fans de Gala Montes que defienden a la actriz, al asegurar que ella simplemente es directa y esto es algo que no muchos aceptan, por lo que la critican por no dejarse de nadie.