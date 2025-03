Poncho de Nigris explica porqué sus hijas no tendrán fiesta de XV años: ‘Me dan ganas de llorar’| VIDEO

Poncho de Nigris, el ex integrante de La Casa de los Famosos México ha reaccionado a las críticas que surgieron porque no quiere hacerle una fiesta de quince años a su hija Ivanna, quien está cerca de cumplir esa edad.

Poncho de Nigris habla de porqué no quiere hacerle fiesta de XV a su hija

Fue en un directo con Wendy Guevara que Poncho de Nigris habló sobre la supuesta pelea con su hija y explicó el motivo por el que se rehúsa a hacerse una fiesta tradicional. “Es algo que me duele mucho, es mi misma familia que está buscando causar problema”, dice.

En ese sentido, Poncho menciona que fue hace tres meses que surgió la idea de la fiesta. Indica que no se niega a la celebración por un tema de dinero, pues le ofreció a su hija darle efectivo, llevarla a Disneyland o Europa con todo pagado o darle un auto.

“Ahuevada con el quince. Ya dividieron a la familia. No es que no le quiera hacer el quince, sinceramente no quiero juntar a las familias”, explicó. “A Ivanna le doy lo que quiera”, agregó e incluso mencionó que su hija ya tiene una propiedad a su nombre.

Indica: “No quiero hacer XV años, tampoco a Isabela. Me parece un cul* esa tradición pende** de vestir a la niña y bailar el vals”, explicó, “no te puede traer de los huev*s una niña de 14 años”, agregó. Indicó que esta ceremonia sería sumamente incómoda, pues muchos no se llevan entre si.

“Estoy diciendo la verdad. No van a haber XV años y lo que necesite Ivanna ahí está. Déjenme de decir que soy mal papá porque no quiero”, indicó, destacando que ama a su hija, pero que los problemas familiares no ayudan a la situación. Finalizó: “Espero que me entiendan porque me dan ganas de llorar...” y rompió en llanto.

Algunos de los comentarios en redes sociales son los siguientes:

"Super de acuerdo con Poncho, prefiero darle algo que le sirva a ella, al fin de cuentas las fiestas son para los invitados“.

“No quiere juntar a las familias porque la familia de la ex fueron los que secuestraron al esposo de Gloria Trevi, o sea que no quiere tener nada que ver con esa familia y es entendible“.

"Si Ivanna quiere fiesta que Poncho le dé dinero para la organización y demás, que solo él se presente a la fiesta, no es de ahuevo que vaya toda la familia de Poncho“.

"Pues que la mamá le haga su fiesta de 15 si ella la quiere y Poncho su papá le de el regalo que el quiere darle“.

"No saben el infierno que es tener una familia conflictiva“.

¿Qué pasa entre Poncho de Nigris y su hija?

Al parecer, todo comenzó porque ‘Doña Lety’, la mamá de Poncho, había revelado que su hijo no quería pagarle la fiesta de XV años a su hija, a pesar de que la joven tenía deseos de celebrar de manera tradicional su cumpleaños.

“Ya se pelearon, Ivanna y su papá, ya no se hablan, muy triste todo”, lamentó Leticia Guajardo, con lo que dejó ver que la relación entre ambos podría estar sumamente afectada por las ideas contrarias.

Además, expresó: “Ivanna quiere XV años y no le quieren hacer, como si les costara mucho, ellos pueden conseguir todo, así como la fiesta de Marcela, que era para un XV años, bien bonito todo”, agregó.