Así fue la espectacular entrada de Karely Ruiz para su pelea en Stream Fighters junto al rapero el Millonario (VIDEO)

Así fue la entrada de Karely Ruiz con el Millonario.

Karely Ruiz fue la primera en entrar al ring de Stream Fighters 4 y la mexicana decidió invitar al rapero El Millonario para que cantara mientras ella hacía su aparición en la arena donde se está llevando a cabo el evento organizado por el creador de contenido colombiano Westcol.

Con una sonrisa y mostrando su potencia lanzando golpes al aire, fue como Karely Ruiz apareció en la arena para su combate ante Karina García, quien está boxeando en su casa, pues su rival es una influencer colombiana.

Además de eso, la mexicana se acercó a la gente para saludarlos mientras caminaba al ring; Karely Ruiz decidió salir con un conjunto todo negro, en el que el short traía su nombre en letras blancas.

Entrada de 🇲🇽 Karely Ruiz a su pelea en STF4 #StreamFighters4 🥊🔥 pic.twitter.com/FnHvPVnpSR — Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 19, 2025

Karely Ruiz vivió su primera experiencia arriba de un ring

Hace unos meses, Westcol realizó un evento para presentar todas las peleas que formarían parte de la cartelera de la cuarta edición del Stream Fighters, donde informó que la creadora de contenido para adultos participaría en un combate ante Karina García.

Karely Ruiz tomó este reto seriamente y comenzó a entrenar arduamente durante meses para este día, pues se reunió con Ronny, quien también entrenó a Alana Flores, de cara a la pelea en Colombia.

Este enfrentamiento ante la influencer colombiana fue la primera vez que la mexicana se subió a un ring, se puso los guantes, la careta y dejó todo en el cuadrilátero para llevarse el cinturón de regreso a México.

Karely Ruiz le dio con todo a Karina pic.twitter.com/sNRyynvf4k — Angel (@esemalcriado) October 19, 2025

Karely Ruiz se lleva la victoria ante Karina García en Stream Fighters

Después de tres intensos rounds en la cuarta edición de Stream Fighters, Karely Ruiz consiguió llevarse la victoria por nocaut técnico ante Karina García, pues demostró que estuvo trabajando el cardio durante su entrenamiento.

Antes de parar la pelea, Ruiz llevó a una de las esquinas a la colombiana y no dejaba de pegarle, ya que García no respondía los intensos ataques de la mexicana; la referí decidió detener el combate entre las dos y dar como ganadora a la influencer azteca.

Karina García necesitó que las asistencias médicas subieran al ring para ponerle oxígeno, pues se quedó sin aire al terminar la pelea y tampoco dio declaraciones por el terrible estado físico que presentaba.

DCO