Ella es la espectacular Karina García, rival de Karely Ruiz; todo una belleza colombiana

Este sábado 18 de octubre se realiza Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol que reúne a personalidades, así como creadores de contenido para enfrentarse en peleas de box, y que tiene a la influencer y modelo mexicana Karely Ruiz enfrentando a la colombiana Karina García.

Según lo comunicado por los organizadores del evento, la pelea entre Karely Ruiz y Karina García es de tres round. La velada se va a realizar en el Coliseo Medplus de Bogotá y la mexicana será visitante.

¿Quién es Karina García?

Karina García es una modelo e influencer colombiana, quien se hizo conocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, además de su presencia en redes sociales en plataformas como TikTok, Instagram.

Gracias a su popularidad en redes, García incursionó en el mundo de los negocios, pues es CEO de focusbykarinagarcia, marca de ropa deportiva creada para mujeres. La figura pública, en sus redes sociales, se dedica a compartir blogs de su día a día y de su trabajo como modelo.

En Instagram cuanta con más de 5 millones de seguidores, siendo una personalidad importante en la vida mediática de Colombia y Sudamérica, en especial por sus participaciones en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Stream Fighters 4 es una nueva entrega del evento realizado por WestCOL, las peleas las podrás ver por la señal del canal del streamer colombiano en la plataforma Kick. La velada inicia a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Karely Ruiz y Karina García disputarán el combate estelar en el Coliseo Medplus, por lo que se espera que el mismo comience alrededor de las 18:00 horas de México.

El último mensaje de Karely Ruiz antes de su pelea ante Karina García

Karely Ruiz publicó un emotivo y conmovedor mensaje el día previo a su pelea contra la colombiana Karina García, también creadora de contenido, en Stream Fighters 4, evento que reúne a personalidades e influencers para enfrentarse en peleas de box.

“Estamos a nada mi gente, vamos a demostrar que las mexicanas podemos ser LO QUE QUERAMOS! Esto es para todas ustedes mañana, la damos toda ARRIBA MÉXICO“, fue el contundente mensaje que la oriunda de Monterrey, Nuevo León, compartió en sus redes sociales.

Karely Ruiz acompañó su publicación y mensaje con tres fotografías en las que sale precisamente con Karina García en el último cara a cara entre ambas previo a su esperado combate en Stream Fighters 4.

