¿Qué es un hematoma subdural? Diagnostico de Lupita Villalobos que le impide pelear en Supernova

Lupita Villalobos ya no peleará en Supernova 2026, a pesar de la alta expectativa que existía sobre su enfrentamiento contra Kim Shantal. El motivo es que recientemente fue hospitalizada por un dolor de cabeza que resultó en un padecimiento más delicado.

Tras varios estudios, se determinó que Lupita Villalobos tiene un hematoma subdural. El diagnóstico le impide pelear en el evento de Supernova, pues se le ha revocado el permiso de la Comisión de Box de la Ciudad de México por su seguridad.

¿Qué es un hematoma subdural?

Un hematoma subdural es un tipo de hemorragia cerca del cerebro que ocurre por varias causas, la principal siendo un traumatismo craneoencefálico, aunque también puede darse por el consumo de anticoagulantes.

Ocurre cuando la sangre se acumula debajo de la duramadre, la capa más externa de tejido que protege al cerebro. Esto se produce por la rotura de un vaso sanguíneo. La sangre se filtra del vaso roto al espacio entre la duramadre y la aracnoides.

Este padecimiento presenta síntomas como dolor de cabeza y dificultad para hablar, los cuales pueden aparecer inmediatamente después de la lesión o en los meses posteriores a la misma.

Los sectores más vulnerables a este padecimiento son las personas de edades avanzadas, así como quienes practican deportes de contacto y quienes consumen alcohol en exceso.

Los hematomas subdurales tienden a ser potencialmente mortales, por lo que su pronta evaluación y consulta a un profesional es vital para salvaguardar la salud de Los afectados.

En caso de emergencia, Los profesionales de la salud estabilizan las constantes vitales de los pacientes. En caso de tratarse de un hematoma subdural grave, suele ser necesaria la cirugía, pero por lo general son lo suficientemente pequeños para no requerir tratamiento quirúrgico.

En ese caso, solo es necesario mantener reposo, medicamentos y observación. Se desconoce la gravedad del hematoma subdural que padece Lupita Villalobos.