Mariela Montero rompe en llanto tras ver sus FOTOS íntimas filtradas | VIDEO

Mariela Montero se pronuncia sobre la filtración de sus fotos tras sufrir robo y extorsión

La modelo y ex participante de realities shows, Mariela Montero, fue víctima de extorsión y de invasión a su privacidad, pues se difundieron imágenes íntimas de ella e intentaron extorsionarla, luego de que le robaran su celular afuera de su casa.

Mariela Montero publicó un video en su cuenta de Instagram en donde explica los hechos cómo sucedieron y rompe en llanto, tras ver las imágenes con las que el ladrón la intentó extorsionar para que el criminal no sacara sus fotos íntimas a a luz, a sabiendas de que ella es una figura pública.

El mensaje de Mariela Montero llorando por sus fotos

La famosa compartió un breve video en el que señala que tras salir de su casa, justo a la vuelta de su domicilio, cuando un sujeto pasó y le arrebató el celular.

“El día de hoy me robaron mi teléfono, algún desgraciado, me arrancó de la mano mi celular y cambió todo mi día. No solamente sentí la sensación horrible de que alguien me robara en la esquina de tu casa, sino que encima empezó a contactarse con gente ,con familiares míos, mi pareja, y empezó a extorsionarme con fotos”, señaló la modelo.

La famosa afirmó que ella no tenía miedo de nada sobre las amenazas con subir su material íntimo. “Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón. Un montón, porque es algo mío en mi vida y siento que me la robaron”, indicó la exparticipante de reality show.

Entre lágrimas, la mujer afirmó que se siente mal y vulnerable, por el robo y por al exposición de sus fotos íntimas, pues estas imágenes las mandaron a sus contactos y ella se siente avergonzada porque además los mas afectados son sus familiares, su pareja y su hijo de 3 años.

Mariela Montero aseguró que aunque le da vergüenza pues se siente firme, porque son cosas que todos han hecho en algún momento de la vida, parte de la naturaleza.

“Sigo con mucha vergüenza. Me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero, bueno, es parte de la vida. Soy una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas”, mencionó la famosa.

“Son gente grande y lo que han visto, es lo que ustedes también hacen y lo que ustedes también tienen”, explicó la modelo.