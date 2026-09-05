La Granja VIP 2026 regresa con una segunda temporada recargada de un elenco lleno de polémicas y personalidades diversas. La expectativa entre los seguidores de los realities es enorme, pues es la competencia directa del programa de la otra televisora.

A pocas horas de que inicie, este domingo 6 de septiembre, el público desea saber en qué plataformas y canales podrán seguir la convivencia, las pruebas y los momentos más virales del programa, así como quiénes serán las y los conductores y críticos; en La Razón de México te contamos.

¿Quiénes son las conductoras y conductores confirmados para esta segunda temporada de La Granja VIP?

Marielle Zannie, conocida como Mallezaa, será la host digital de la segunda temporada de La Granja VIP 2026. El público continuará viendo a Adal Ramones como conductor estelar y a Kristal Silva como co-conductora.

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Conoce a las y los críticos confirmados

En La Granja VIP 2026 regresan Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el Rey Grupero, con sus polémicas personalidades, por lo que los conflictos no sólo estarán dentro del reality.

¿Dónde ver La Granja VIP 2026?

Si deseas ver La Granja VIP 2026, puedes verlo a través de varias plataformas desde este domingo 6 de septiembre, a las 8:00 pm. Una opción es Azteca Uno, es decir, mediante la señal de televisión abierta de TV Azteca, donde se transmitirá en vivo. Los episodios principales, las galas y las eliminaciones se emitirán semanalmente en horario estelar.

Sin embargo, para ver la transmisión en vivo 24/7 debes contar con una suscripción activa en Disney+ o contratar un plan; de esta forma se podrán seguir a detalle, y desde varios ángulos, las actividades de las y los participantes del reality.

Además, es probable que, igual que en la temporada de 2025, el 24/7 de las primeras dos semanas de La Granja VIP puedan seguirse a través de YouTube. Esto aún no ha sido confirmado por la producción, pero te recomendamos mantenerte pendiente del canal oficial del reality.

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