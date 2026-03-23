¿Hay un video filtrado de Zully, la streamer peruana?

En redes sociales se ha hecho viral la información de un video filtrado de Zully, una streamer peruana que causa sensación en plataformas tradicionales como YouTube. Y es que usuarios especulan sobre contenido filtrado de la joven-

Si bien los Internautas buscan el video filtrado de Zully esperando encontrar contenido íntimo, parece ser que el material que habría quedado exhibido sin el consentimiento de la joven no tiene nada que ver con un material para mayores de edad.

En redes sociales como X (antes Twitter), se han compartido clips de Abigail Sulamita Salazar, nombre real de la creadora de contenido, donde solamente se le puede ver cantando.

Hay que resaltar que en la misma red sociales, se han realizado diversas publicaciones en las que los usuarios aseguran que tienen el contenido que otros buscan y comparten páginas terceras.

Sin embargo, estas prácticas son inseguras para los Internautas, ya que al hacer click en links sospechosos, el usuarios pone en riesgo su seguridad en línea y pueden ser víctimas de hackeos.

Por otro lado, en Telegram han circulado videos virales de Zully, algunos extraídos de sus transmisiones en vivo y otros presuntamente creados con Inteligencia Artificial (IA).

Sobre estos materiales alterados o sacados de contexto, o más recomendable es no compartir dichas grabaciones falsas para respetar la imagen de la joven creadora de contenido.

¿Quién es la streamer Zully?

Zully, cuyo nombre real es Abigail Sulamita Salazar Cotrina es una reconocida celebridad de Internet peruana, quien principalmente realiza transmisiones en plataformas como Kick o TikTok.

Fue en 2022 que incursionó en redes sociales gracias a la propuesta de una de sus amigas, la también celebridad de Internet, Lucero Serpa, con quien ha realizado videos de baile en otros momentos.

Sin embargo, fue hasta finales de 2024, cuando ganaría la fama y el reconocimiento como creadora de contenido de la dicha plataforma. Fruto de su fama, el cantante Norly, junto a DJ Darzu y DJ Clarion, lanzaron la canción Para no perder la racha, el cual dentro de ella, mencionan a Zully en una de las estrofas.

Actualmente, en su cuenta de TikTokcuenta con 4.5 millones de seguidores y más de 137 millones de me gusta en sus videos. El más viral la muestra con un vestido verde ajustado mientras baila. En dicho video, Zully tiene 45.3 millones de vistas.