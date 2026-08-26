La Bebeshita es la onceava participante confirmada de La Granja VIP 2026

La Bebeshita es la onceava participante confirmada de La Granja VIP

Sigue revelándose al elenco de La Granja VIP 2026. En esta ocasión, se ha revelado como la onceava participante a Daniela Alexis Barceló Trillo como La Bebeshita, durante el programa matutino Venga la Alegría.

La influencer y conductora apareció de forma extravagante saliendo de un huevo gigante, como ha ocurrido con el resto de los revelados. La noticia ha sorprendido a quienes conocen la trayectoria de la creadora de contenido.

Y es que tras su paso por producciones como Enamorándonos, MasterChef Celebrity y La Casa de los Famosos Telemundo, La Bebeshita se prepara para poner a prueba su capacidad de adaptación en La Granja VIP, un entorno rural y desprovisto de comodidades

Su integración a la lista de famosos promete añadir una fuerte dosis de polémica y dinamismo al reality show, cuya fecha de estreno está programada para el 6 de septiembre de 2026 por Azteca UNO y Disney Plus.

Con característicos atributos como su franqueza y su personalidad sin filtros, “La Bebeshita” compartirá la convivencia diaria y las arduas labores de campo junto a figuras ya anunciadas como Niurka Marcos, Carlos Trejo, Fernando Lozada y Kunno.

“Sacaré las garras bebés. Demostraré mi lado doblemente animal”, declaró la famosa en el video que muestra su participación, donde aparece con un vestido blanco y un sombrero rosa.

Algunas de las reacciones por la revelación fueron:

“Con este cast se están acabando a la otra televisora”.

“Siiiiii, no olvidemos que ella tiene a su cerdito de mascota”.

“Bye Casa de los Famosos, hola Granja VIP”.

“Ella es a todo dar”.

El público sigue a expectativa de conocer a los siguientes revelados de la competencia, puesto que todavía hay nueve lugares disponibles según lo revelado por la producción y el público espera que al menos uno de ellos sea para Manelyk.

Hasta el momento, los confirmados de La Granja VIP segunda temporada son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

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