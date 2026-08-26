La Bebeshita es la onceava participante confirmada de La Granja VIP 2026

Sigue revelándose al elenco de La Granja VIP 2026. En esta ocasión, se ha revelado como la onceava participante a Daniela Alexis Barceló Trillo como La Bebeshita, durante el programa matutino Venga la Alegría.
La influencer y conductora apareció de forma extravagante saliendo de un huevo gigante, como ha ocurrido con el resto de los revelados. La noticia ha sorprendido a quienes conocen la trayectoria de la creadora de contenido.
Y es que tras su paso por producciones como Enamorándonos, MasterChef Celebrity y La Casa de los Famosos Telemundo, La Bebeshita se prepara para poner a prueba su capacidad de adaptación en La Granja VIP, un entorno rural y desprovisto de comodidades
Su integración a la lista de famosos promete añadir una fuerte dosis de polémica y dinamismo al reality show, cuya fecha de estreno está programada para el 6 de septiembre de 2026 por Azteca UNO y Disney Plus.
Con característicos atributos como su franqueza y su personalidad sin filtros, “La Bebeshita” compartirá la convivencia diaria y las arduas labores de campo junto a figuras ya anunciadas como Niurka Marcos, Carlos Trejo, Fernando Lozada y Kunno.
“Sacaré las garras bebés. Demostraré mi lado doblemente animal”, declaró la famosa en el video que muestra su participación, donde aparece con un vestido blanco y un sombrero rosa.
Algunas de las reacciones por la revelación fueron:
- “Con este cast se están acabando a la otra televisora”.
- “Siiiiii, no olvidemos que ella tiene a su cerdito de mascota”.
- “Bye Casa de los Famosos, hola Granja VIP”.
- “Ella es a todo dar”.
El público sigue a expectativa de conocer a los siguientes revelados de la competencia, puesto que todavía hay nueve lugares disponibles según lo revelado por la producción y el público espera que al menos uno de ellos sea para Manelyk.
Hasta el momento, los confirmados de La Granja VIP segunda temporada son:
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras ‘Bicolor’
- Kunno
- Rafael Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- La Bebeshita
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