Kunno es el quinto participante confirmado de La Granja VIP

El polémico influencer Kunno fue revelado como el quinto participante confirmado de La Granja VIP, una noticia que sorprendió a los seguidores del creador de contenido, así como al público del reality show que buscará competir con La Casa de los Famosos México 2026.

El formato que reúne a varias celebridades para realizar actividades de granja mientras enfrentan un encierro y planean alianzas y estrategias entre sí, fue todo un éxito en televisión y en redes sociales por su frescura y las tensiones que se generan.

Esta no es la primera vez que Kunno participa en un reality show de convivencia, pues ya estuvo en el programa de Telemundo, La Casa de los Famosos, donde protagonizó algunas peleas con artistas de la talla de Laura Zapata.

Ahora, el influencer formará parte de La Granja VIP y se suma a otros destacados talentos de la farándula mexicana y las redes sociales. Hasta el momento, los confirmados para el reality show son:

Ivonne Montero

Carlos Trejo

Kenny Áviles

Kevyn Contreras ‘Bicolor’.

Kunno.

Kunno tiene más de 35 millones de seguidores, por lo que ya es una personalidad conocida en redes sociales, quien además ha destacado por sus varias polémicas en Internet y sus relaciones con otras personalidades del entretenimiento como Ángela Aguilar.

🥚 El influencer Kunno es el nuevo participante confirmado para la segunda temporada de La Granja VIP.



— Le quedaron ganas de volverse a encerrar🫪#LaGranjaVIP pic.twitter.com/VqslPpF1so — nacho con O (@NachoConO) August 14, 2026

El creador comenta que decidió participar por su mamá, ya que ella es seguidora del programa, por lo que él decidió aceptar el reto y ahora tendrá que adaptarse a las labores del campo, convivir con animales y definir hasta dónde está dispuesto a llegar para avanzar en la competencia.

Por si fuera poco, el tiktoker comentó que está dispuesto a realizar actividades como limpiar y recolectar, aunque reconoció que la cocina no es uno de sus fuertes, por lo que lo más probable es que no lo veamos liderando dicha zona.

En su presentación, Kunno admitió que las vacas y los burros son de sus animales favoritos, aunque al mismo tiempo le tiene una gran fobia a las gallinas, por lo que convivir con ellas será todo un reto.

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