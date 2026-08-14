Erika Eleniak regresa al modelaje, pero ahora en Internet, creando contenido exclusivo. La actriz estadounidense, ícono de Baywatch (Guardianes de la Bahía), anunció hace unos días que abrió su perfil en OnlyFans, plataforma que le permitirá compartir contenido exclusivo y más íntimo con sus fans.

La intérprete de 56 años explicó que busca mostrar a sus seguidores aspectos cotidianos de su vida, alejados de la imagen de la salvavidas que la hizo famosa, y que este proyecto representa un ciclo que se cierra en su carrera.

¿Quién es Erika Eleniak?

Erika Maya Eleniak es una actriz, modelo y productora que nació el 29 de septiembre de 1969 en Glendale, California, EU, por lo que actualmente tiene 56 años.

Debutó en cine con E.T. the Extra-Terrestrial (1982). Más tarde participó en películas como The Blob (1988), Under Siege (1992) y The Beverly Hillbillies (1993).

Sin embargo, la actriz Erika Eleniak alcanzó fama mundial gracias a la televisión como Shauni McClain en la icónica serie Baywatch (1989–1992).

También apareció en Charles in Charge, Full House y diversos filmes independientes. Del mismo modo, fue Playmate de Playboy en julio de 1989.

Erika Eleniak estuvo comprometida con su coestrella Billy Warlock, sin embargo, se casó con Philip Goglia en 1998 (pero se divorciaron en 1999) y posteriormente con Roch Daigle en 2005. Además, es madre de una hija, que nació luego de que la actriz superara un embarazo ectópico y una etapa difícil de salud.

Erika Eleniak, la icónica actriz de Guardianes de la Bahía, se une a OnlyFans

Erika Eleniak, figura de Guardianes de la Bahía, anunció que abrió su perfil en OnlyFans, donde compartirá fotos y videos personales, días en la playa y detalles de su vida cotidiana.

Según sus declaraciones a TMZ, los fans podrán ver “un lado divertido y sin filtros” de ella, incluyendo aspectos que nunca mostró en televisión. “Crecí en la playa usando un traje rojo, ahora cierro un ciclo, pero siendo yo quien controla todo”, agregó.

Además, expresó en Instagram que esta etapa es parte de su madurez como artista y persona: “Tengo 56 años, abracé los tatuajes, los altos y bajos, y todo lo que me hizo quien soy hoy”.

Puedes leer: