Las mejores películas de Robin Williams a 12 años de su muerte

Robin Williams fue uno de los actores más queridos de la industria del entretenimiento, quien se suicidó un día como hoy del año 2014. A 12 años de su fallecimiento, aún se le recuerda por su amplia trayectoria en decenas de películas y aquí en La Razón, te compartimos algunos de sus mejores proyectos.

Las mejores películas de Robin Williams

Esta es una selección de las películas que marcaron historia en la industria del cine y en la carrera del icónico actor estadounidense.

La sociedad de los poetas muertos (1989)

En este drama donde también actúan Ethan Hawke y Robert Sean Leonard, Robin Williams nterpreta a John Keating, un profesor de literatura poco convencional que llega a un estricto colegio privado para hombres.

Con su célebre frase “Carpe Diem”, inspira a sus alumnos a pensar por sí mismos, cuestionar las normas establecidas y amar la poesía. Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor.

Dónde ver: Netflix

Papá por siempre / Señora Doubtfire (1993)

En esta comedia de enredos, tras un divorcio complicado que le limita el tiempo con sus hijos, Daniel Hillard (interpretado por Robin Williams), un talentoso imitador de voces, se transforma en la Sra. Doubtfire, una entrañable ama de llaves británica.

La película es una demostración magistral de su genio cómico e improvisación, que además está llena de momentos emotivos sobre el amor de un padre.

Dónde ver: Disney+

Jumanji (1995)

Esta cinta ya es todo un clásico del cine de acción y de fantasía. Williams interpreta a Alan Parrish, un hombre que quedó atrapado durante 26 años en el mundo de un mágico y peligroso juego de mesa.

Cuando dos niños vuelven a jugar, Alan es liberado, pero juntos deben terminar la partida para detener las amenazas selváticas que se desatan en el mundo real.

Dónde ver: HBO MAX

Despertares (1990)

Basada en la historia real del neurólogo Oliver Sacks, Williams da vida al Dr. Malcolm Sayer, un tímido médico que descubre un tratamiento experimental para pacientes catatónicos que llevan décadas inmóviles. Compartiendo pantalla con Robert De Niro, entrega una actuación profunda, contenida y conmovedora.

Dónde ver: Apple TV

Patch Adams (1998)

Otra historia basada en la vida real, ahora sobre el Dr. Hunter “Patch” Adams. Tras pasar por una profunda depresión, Patch decide convertirse en médico con una filosofía revolucionaria: la risa y el afecto son la mejor medicina.

A pesar de la oposición de la rigurosa comunidad médica, se viste de payaso y usa el humor para devolverle la alegría y la esperanza a pacientes con enfermedades terminales.

Dónde ver: Apple TV

Mente indomable (1997)

El histrión interpreta a Sean Maguire, un terapeuta empático y afligido por el duelo que asume el reto de guiar a Will Hunting (Matt Damon), un joven genio de las matemáticas rebelde y emocionalmente bloqueado. Esta actuación le otorgó a Robin Williams el Premio Oscar al Mejor Actor de Reparto.

Dónde ver: Prime Video

Más allá de los sueños (1998)

Williams interpreta a Chris Nielsen, un hombre que muere trágicamente en un accidente de tráfico y llega al cielo, un entorno bellísimo moldeado por los cuadros y la imaginación de su esposa, Annie. Sin embargo, al no poder superar la pérdida, Annie se quita la vida y su alma termina en el infierno.

Decidido a no abandonarla, Chris emprende un viaje épico y desgarrador por el inframundo para rescatarla y salvar su alma. Es una película con una propuesta visual deslumbrante y una gran carga emocional.

Dónde ver: Con costo extra en Prime Video

Hay muchas más películas icónicas de Robín Williams como El hombre bicentenario (1999) donde interpreta a un robot, sin mencionar su trabajo en el doblaje en filmes como Aladdín (1992), donde le da vida al genio y muchas más. Sin duda alguna, se trata de un artista que el cine extraña cada día.

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