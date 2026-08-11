¿Quién es Tatiana Murillo, la Barbie colombiana y quienes son sus hijos?

El nombre de Tatiana Murillo ha ganado popularidad en redes sociales por quienes se encuentran impactados sobre la tremenda transformación que ha tenido la mujer a través de los años, pues cambió su apariencia por completo.

Su figura es una que genera curiosidad entre el público en Internet, por lo que ahora te contamos qué sabemos sobre ella, su historia de cambio físico y también sobre su hija.

¿Quién es Tatiana Murillo?

Tatiana Murillo es una creadora de contenido originaria de Caicedo, Antioquia, quien se dio a conocer en redes sociales por su apariencia tras darse a conocer como “La Barbie colombiana”.

La famosa tiene 34 años de edad y también es empresaria. La mujer ha contado que comenzó con su transformación física a raíz de recibir bullying cuando era menor. Por este motivo, la joven tiene más de 35 procedimientos estéticos.

Algunas de las cirugías a las que se han sometido son liposucciones, implantes en el busto, rinoplastias, marcación abdominal, lipoescultura facial, rejuvenecimiento facial, entre otros. Es por este motivo que cuando el público ve fotos antiguas de ella, aseguran que luce irreconocible.

La hija de Tatiana Murillo

La creadora de contenido ha generado polémica en el pasado por su hija Sofía Vélez, una joven adolescente que en 2022 dividió opiniones en redes sociales al revelar que le regaló a su hija una rinoplastia pese a su corta edad.

“Se le hizo su sueño realidad, se operó el jueves y fue una cirugía sencilla, duró apenas hora y media en el quirófano”, celebró en su momento la influencer sobre la operación de su hija que en ese entonces tenía tan solo 12 años de edad.

“A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que ella cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad”, aseguró la mujer.

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