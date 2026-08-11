Muere la influencer Sofía Murillo con su madre y su abuela en accidente aéreo en Brasil

Murió la influencer Sofía Murrillo, de 17 años de edad, junto con su madre Wendy Manrique y su abuela, Rocío Cubillos en un accidente aéreo mientras que se encontraban de vacaciones en Brasil.

Los reportes de CNN Brasil señalan que el helicóptero en el que eran transportadas se estrelló contra una zona boscosa en Río de Janeiro el pasado 8 de agosto, provocando al muerte de las tres mujeres y el piloto Alejandro Rocha.

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Influencer de belleza de 17 años, Sofia Murillo, murió junto a su madre y su abuela en un accidente de helicóptero en Brasil.

La familia había reservado un tour en helicóptero de 20 minutos por el Cristo Redentor de Ríopic.twitter.com/2G5LAqCAfX — Noti-Debatientes (@NotiDebatientes) August 10, 2026

Así fue el accidente aéreo en el que murió Sofía Murillo con su mamá y su abuela

De acuerdo con el tío de Sofía Murillo, Víctor Manrique, la influencer y su familia habían reservado con la agencia Voo Rio Panorámico, un paseo panorámico de 20 minutos para observar desde el aire la estatua del Cristo Redentor.

En ese sentido, fueron las tres mujeres quienes abordaron el primer vuelo a las 11:00 horas, antes que el resto de sus familiares, quienes permanecieron en el hangar a la espera del siguiente recorrido.

Minutos después, la aeronave se estrelló contra la Selva de Tijuca y se incendió. El Departamento de Bomberos acudió a realizar labores de rescate que se dificultaron por la ubicación del siniestro.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas; sin embargo, Víctor habría escuchado que un empleado mencionó que se había producido un “aterrizaje forzoso”.

🚨🇨🇴 Tragedia en Río de Janeiro: tres turistas colombianas y el piloto de un helicóptero murieron tras el accidente ocurrido en el Parque Nacional de Tijuca.#Colombia #RíoDeJaneiro pic.twitter.com/atM5tF8lQG — VALLE AL DÍA (@DNews32884) August 9, 2026

Por su parte, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil y la Policía Civil de Río de Janeiro averiguan lo ocurrido. Además, logró recuperarse una cámara grabada al interior de la cabina.

La empresa aseguró que tenía los permisos necesarios y que el helicóptero se encontraba en buenas condiciones; mientras tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil confirmó que la aeronave contaba con un certificado válido y estaba autorizado para realizar vuelos turísticos.

Tras el accidente, el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, indicó que trabajaban en la recuperación de los cuerpos de Sofía Murillo, su abuela y su mamá.

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