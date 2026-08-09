¿Quién era y de qué murió el papá de Tzasna Carrasco de Survivor México?

La atleta Tzasna Carrasco, participante de Survivor México, recibió la terrible noticia de la muerte de su papá, quien llevaba tiempo luchando contra una enfermedad.

La deportista recibió la noticia mientras ella se encontraba participando en el reality show, la interrumpieron para poder tener comunicación con su familia.

¿Quién era el papá de Tzasna Carrasco?

El papá de Tzasna Carrasco era Jorge Carrasco Castro. Las cuentas de redes sociales de la atleta compartieron un mensaje para dedicarle al padre de la atleta.

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“Esta batalla tiene un nuevo significado. Mientras Tzas lucha lejos de casa, lleva consigo la fuerza, los valores y el amor que él sembró en su vida.Hay batallas que se ganan con el corazón. Y este legado la va a acompañar siempre.Cada victoria será dedicada a ti. Descansa en paz, Jorge Carrasco Castro”, se lee en el mensaje.

¿De qué murió el papá de Tzasna Carrasco?

El papá de Tzasna Carrasco murió debido al cáncer, el cual le fue detectado hace dos años en el 2024. En el programa de Survivor México, la deportista contó algunos detalles de su vida familiar y compartió sobre la enfermedad de su papá y dijo que recientemente su padre había terminado las quimioterapias.

En el video que que se compartió en las redes sociales de Tzasna se pudo ver cómo evolucionó la enfermedad en la salud de su papá.

Así reaccionó Tzasna Carrasco al enterarse la muerte de su papá

Tzasna Carrasco recibió una llamada con la desgarradora noticia de su papá, mientras ella está en República Dominicana participando en el reality.

La deportista fue contactada por su hermana y empezó a llorar: “Dime por favor que no es mi papá. Dime que está bien”.

La atleta quedó derribada sobre la arena llorando desgarradoramente, señaló entre lágrimas que no quería dejar solo a su papá para ir a participar en el programa.

Dijo que ella soñó con su papá el pasado viernes: “Le dije que me esperara, que ya faltaba poco”.

¡Tzasna recibió una dolorosa noticia! La Sobreviviente de Jaguares es evacuada de su refugio tras una grave emergencia. 😢⛺️🟡 #ExtinciónSurvivor#SurvivorMéxico EN VIVO AHORA 📺 https://t.co/sUSh7FY93L

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