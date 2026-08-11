De Shakira hasta Camilo, abrazan a colombianos

El devastador sismo de magnitud 7.4 que sacudió ayer a Colombia no sólo movilizó a los cuerpos de emergencia, también unió al mundo del espectáculo. Mientras continúan las labores de rescate y apoyo a las comunidades afectadas, las principales figuras de la música de aquel país utilizaron sus redes sociales para expresar su dolor, enviar mensajes de esperanza y comprometerse a ayudar.

Una de las primeras en pronunciarse fue Shakira, quien compartió un emotivo mensaje: “Mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. Los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

El Tip: El cantante y compositor español Alejandro Sanz se manifestó mostrando su solidaridad y compartió la frase: “Cuando la tierra tiembla, el corazón se acerca”.

El llamado a la unidad fue respaldado por Carlos Vives, quien escribió: “Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida”.

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Maluma también externó su preocupación por la tragedia: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas… ¡Vamos, Colombia!”.

Por su parte, Manuel Turizo aseguró que seguirá de cerca la situación. “Mucha fuerza. Aquí voy a estar pendiente de todas las formas en las que podamos ayudar”, escribió el cantante.

El mensaje de J Balvin + fue un llamado a la acción: “Mucha fuerza para todas las familias que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar”, mientras que Sebastián Yatra resumió el sentimiento de millones: “Estamos más juntos que nunca en estos momentos”.