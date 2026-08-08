The Last House: De qué trata y reparto de la película de Netflix

The Last House (La última casa) ya se estrenó en Netflix y una de las apuestas más fuertes de la plataforma en el género de ciencia ficción y terror para este año. La cinta está dirigida por Louis Leterrier y escrita por Matthew Robinson, y vemos en pantalla a Greta Lee y Wagner Moura como protagonistas.

Esta producción es un retrato inquietante de la vida de una familia que es obligada a sobrevivir bajo circunstancias extremas. Su hogar, en lugar de ser un lugar de comodidad y protección, se convierte en una prisión de la cual es difícil escapar intacto.

Descubre de qué trata The Last House, quiénes integran el reparto y el tráiler de la película que ya le dio la vuelta al mundo.

¿De qué trata The Last House?

La historia de The Last House (La última casa) sigue a una familia de cuatro integrantes que queda atrapada en su propia casa sin posibilidad de escapar. La situación los obliga a trabajar en equipo para sobrevivir frente a la escasez de recursos y la amenaza desconocida que los mantiene cautivos. Aquí, cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Es por ello que Netflix lanzó una campaña promocional en la que puso a un hombre a vivir dentro de un espectacular.

Netflix puso a un tipo a vivir en un cartel en una casa adaptada para promocionar su nuevo estreno: ''The Last House'', tiene wifi, comida, cama. Es una casa del árbol. pic.twitter.com/DHclDONZba — Peluca 🎙️ (@Mileinnials) August 8, 2026

La cinta incluye elementos de suspenso psicológico con un trasfondo de ciencia ficción, mientras explora cómo el aislamiento y el miedo transforman las dinámicas familiares. Tiene una duración de 110 minutos.

Reparto de la película de Netflix

El reparto está encabezado por el brasileño Wagner Moura, reconocido por su papel en Narcos y por ganar el Globo de Oro a Mejor actor de drama por El Agente Secreto, quien interpreta a Jason, el padre de familia. Greta Lee da vida a Riley, la madre.

El reparto se completa con Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson y Sid Edwards, quienes encarnan a los hijos y personajes secundarios.

Tráiler de The Last House

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de The Last House en con audio en español latino que fue publicado por Netflix.

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