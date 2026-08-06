Los Supersónicos: Jim Carrey será Súper Sónico en película live-action

Después de varios rumores que invadieron las redes sociales, por fin Warner Bros. Discovery dio a conocer que la película live-action de Los Supersónicos está en camino y que el legendario actor Jim Carrey será el protagonista.

La película fue confirmada en el reporte a accionistas del segundo trimestre de 2026, ubicando su estreno para después de 2027.

El actor Jim Carrey interpretará a Súper Sónico (George Jetson), el jefe de familia de Los Supersónicos. Por el momento se desconoce quiénes más se integran al elenco para dar vida a Ultra Sónico (la esposa); Lucero (la hija); Cometín (el hijo menor) y Robotina (el robot que trabaja como empleada doméstica).

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Los Supersónicos ı Foto: Redes sociales

Asimismo, se dice que el director de la cinta sería Colin Trevorrow, quien ha trabajado en Jurassic World. También suena el nombre de Joe Epstein para el desarrollo del guion junto con Trevorrow.

Así que todos los fans que crecieron viendo esta serie animada de Hanna-Barbera ahora revivirá los mejores recuerdos.

Una de las dudas que más surge es cómo se va a ver Jim Carrey caracterizado de Súper Sónico.

¿De qué se tratan Los Supersónicos?

Los Supersónicos (conocidos en inglés como The Jetsons) es una serie de animación clásica creada por Hanna-Barbera que se estrenó en 1962.

Narra la vida cotidiana de una familia que vive en el futuro, concretamente en el año 2062, en una ciudad futurista llena de rascacielos flotantes, coches voladores y tecnología avanzada.

La serie se centra en las aventuras y problemas cotidianos de esta familia en un mundo hiper-tecnológico, donde las tareas domésticas las realizan robots, los desplazamientos se hacen en vehículos voladores y la vida parece fácil gracias a los inventos. Sin embargo, a menudo parodia la sociedad moderna: Súper se queja de su trabajo, aunque solo “trabaje” unas pocas horas al día pulsando botones, hay problemas familiares típicos y se muestran las complicaciones que trae la dependencia excesiva de la tecnología.

¿Dónde ver Los Supersónicos?

Los Supersónicos están disponibles para verse en la plataforma de Disney+.

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