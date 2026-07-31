Final explicado de Los creyentes, thriller psicológico de Netflix

La nueva película española Los Creyentes ha causado furor en los usuarios de la plataforma de Netflix, quienes se sorprenden por la inquietante historia detrás, llena de intriga familiar, duelo y una pregunta que te mantiene al filo del asiento hasta el final.

¿De qué trata Los Creyentes de Netflix?

El filme sigue la historia de una joven que regresa a casa tras la muerte de su madre, pero entonces advierte que su padre se ha transformado en una persona lúgubre e inquietante, lo que la lleva a dudar si estuvo de algún modo involucrado en el fallecimiento.

“Ruth (Stéphanie Magnin), una treintañera que lleva un tiempo distanciada de su familia, vuelve a casa luego de que su madre muriera en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que, desde que se jubiló, se ha vuelto un hombre gruñón y agresivo obsesionado con una siniestra teoría conspirativa”, comienza la sinopsis oficial.

“La relación entre ambos es tan tensa, y el comportamiento de él, tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Estará viviendo con un asesino?“, cuestiona sobre el conflicto de la cinta española.

Final explicado de Los Creyentes

La película de Netflix termina demostrando que Ruth estaba equivocada al pensar que su padre había sido quien mató a su madre, cuando nunca lo hizo directamente. Este giro impacta porque durante gran parte de la película todo apunta a Martín como el responsable de la muerte de su esposa.

La responsabilidad de Martín en el caso recae en cómo por obsesionarse con descubrir conspiraciones de una farmacéutica, se generó un profundo desgaste en la familia. Ante esto, la madre de Ruth cayó en la angustia y el consumo de alcohol, el cal terminó en su accidente fatal.

De este modo, queda claro que en el padre de Ruth hay una gran responsabilidad moral debido a su obsesión. Sin embargo, Ruth llega a la realización de que ella también quedó atrapada en querer entender un motivo de la muerte de su madre, lo que la llevó a culpar directamente a su padre.

Ruth regresa al que fue su hogar tras la extraña muerte de su madre, pero lo que encuentra es un escenario de tensión y paranoia. 'Los creyentes', un thriller con Jose Coronado y Stéphanie Magnin llega el 24 de julio. pic.twitter.com/e3Rs1gdMSs — Netflix España (@NetflixES) March 26, 2026

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