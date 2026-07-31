¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se van a separar? Lo que se sabe de la supuesta ruptura

José Eduardo Derbez y Paola Dalay conforman una de las relaciones más estables de la farándula mexicana. Tras casi siete años de relación y con una hija, ahora la pareja enfrenta rumores acerca una supuesta ruptura entre ambos.

Estos son los rumores de ruptura entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez

La información fue replicada en diversos medios y en redes sociales después de que la influencer conocida como Chamonic reportara la presunta separación, después de que la joven eliminó algunas publicaciones en las que aparecían juntos.

“Pues me cuentan que Jose Eduardo y Paola Dalay mamá de su hija están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora pues al parecer se están tirando indirectas en historias“, aseguró en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que hasta el momento, aunque ambos famosos han aparecido en redes sociales, ninguno ha confirmado o negado las especulaciones, pese a que sus seguidores ya les preguntas en los comentarios de sus publicaciones.

Además, mencionaba que el motivo estaría relacionado con que la joven 9 años menor que el actor, disfrutaba más de salir, mientras que él prefiere una vida más hogareña.

También sacó a relucir las especulaciones sobre la buena química entre el hijo de Victoria Ruffo con la chica que aparece en su programa Mixologando En YouTube. “Dicen q ella podría ser la tercera en el discordia (no creo, pero... ) y se ve como que algo pasa entre ellos”, señaló.

Ya nació la bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ı Foto: larazondemexico

“Y hace menos de 15 días subieron que estaban grabando Paola y José Eduardo el episodio de Mixologando y en una caja q ella puso de preguntas le dijeron que cuando sale el episodio y ella dijo que no sabía, que incluso quién sabe si saldría“, agregó.

Chamonic siguió: “Tiempo al tiempo , Pero de que algo pasó, ¡Algo pasó! Lo confirme por la historia con la respuesta según de Paola a la cajita, que hablaba de que fidelidad, hablar con la verdad, no ocultar cosas y como 5 puntos más".

“Por más que sea una seguidora a la que le responde según , no te tomas la molestia de escribir tan profundo y se sentía más como indirecta que respuesta a alguien”, expresó sobre la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

¿Quieres saber más?

José Eduardo Derbez se afeita la barba y presume su radical cambio de look

José Eduardo Derbez revela que fue estafado: ‘Métele cinco millones’

Luis Miguel reaparece tras supuesta hospitalización y protagoniza campaña de Coca-Cola

Morena CDMX espera definición del CEN tras salida de Díaz Polanco; descarta ruptura interna