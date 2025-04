¿No lo invitaron? Eugenio Derbez reacciona a la supuesta boda secreta de José Eduardo y Paola Dalay | VIDEO

Mucho ha dado de qué hablar la familia Derbez estos últimos meses, entre los rumores de una supuesta ruptura familiar entre José Eduardo y su padre, Eugenio Derbez, lo que habría llevado al joven a no invitar a su papá a su boda con Paola Dalay.

Y es que se presume que la relación entre José Eduardo y Eugenio Derbez pudo verse afectada por las rencillas entre el productor de cine y su ex pareja, Victoria Ruffo, quien a su vez es la mamá del actor de 2 años de edad. Esto a pesar de que constantemente, aseguran que hay cordialidad.

José Eduardo Derbez y su ‘boda secreta’

En días recientes, José Eduardo ha desatado sospechas de que ha llegado al altar con su novia, Paola Dalay. Esto porque fueron vistos en el aeropuerto de la CDMX después de irse de viaje a Las Vegas.

“Venimos de Las Vegas, ya se enterarán después. Puede ser que sí (a una boda), chequen mis redes ahí lo voy a poner”, dijo José Eduardo Derbez. Después, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola Dalay aclaró que no se ha casado: “Ora, ora, ¡no!”, expresó.

Eugenio Derbez reacciona a los rumores de la boda secreta de su hijo

Eugenio se vio envuelto en una fuerte polémica tras el bautizo de su nieta Tessa, pues no acudió al mismo, lo que desató las suposiciones de que no se lleva nada bien con la familia Ruffo. Aseguran que por este motivo, José Eduardo no lo invitó a su supuesta boda con Paola Dalay.

“No creo, ya me hubiera yo enterado. Bueno, quién sabe, en una de esas es un capítulo más de su nueva serie… no creo, lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no, no pasó, pues no. Dudo que se haya casado en Las Vegas, que se case yo creo que sí puede suceder en algún momento, pero no en Las Vegas”, dijo Derbez.

A pesar de que todo parece indicar que José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se han casado todavía y de tener planes, elegirán una locación bastante diferente a Las Vegas.