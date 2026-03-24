¿Es verdad que Victoria Ruffo murió? Rumor se hace viral y ella reacciona | VIDEO

Este lunes 23 de marzo en redes sociales comenzó a circular la noticia de la supuesta muerte de Victoria Ruffo, un rumor que encendió preocupación en el espectáculo mexicano y que la famosa tuvo que salir a aclarar.

Y es que en distintas plataformas se replicaban los videos donde aseguraban que Victoria Ruffo había muerto. Los comentarios de Internautas sorprendidos por la noticia falsa hicieron que este contenido rápidamente se hiciera viral, hasta llegar a oídos de la madre de José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo reacciona a los rumores de su muerte

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, le preguntaron sobre los rumores de su fallecimiento, ante lo que ella reaccionó con el buen humor que la caracteriza y sin ofenderse por la noticia falsa.

“¿A poco? ¿Se alegraron o se entristecieron? ¿Qué dijeron? Oye y yo ni enterada", expresó divertida antes de agregar, “la verdad me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando todavía, todos nos vamos a morir algún día”, expresó.

También lamentó el uso que se le da a la Inteligencia artificial para crear información falsa de celebridades: “Eso de la IA está bien canijo. Pero hay que cerciorarse, estar metido en otro tipo de noticias”, recomendó. Además, comentó que ningún familiar la buscó ara confirmar la noticia.

Victoria acaba de cumplir 25 años de casada con su actual pareja y aseguró que llevará a cabo una celebración especial con él. Compartió que recibió una carta bonita por parte de su esposo, quien le dijo que logaron crear un buen matrimonio pese a lo complicadas que son sus carreras.

En redes sociales, rápidamente reaccionaron los Internautas a la aclaración de Victoria Ruffo, quien se encuentra viva y en buen estado de salud. El público se alegró sobre que la actriz se encuentra bien.

De este modo, la artista se suma a una larga lista de celebridades que en el pasado han sido víctimas de videos hechos por terceras personas para ganar popularidad en plataformas como Facebook o TikTok. Para evitar caer en noticias falsas, te recomendamos verificar lo que ves en redes sociales a través de medios de comunicación de confianza.