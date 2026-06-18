Karely Ruiz se opera para reducirse el busto tras críticas | VIDEO

La influencer Karely Ruiz anunció en redes sociales que se sometió a una nueva cirugía estética en la que buscaba reducir el tamaño de su busto, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

En diversas entrevistas que ofreció la creadora de contenido adelantó que ella se iba a operar, pero no dio detalles sobre lo que ocurriría con su cirugía.

Hasta que finalmente este 18 de junio fue hospitalizada para realizarse la operación.

En sus redes sociales publicó un breve video en el que Karely Ruiz aparece con bata de hospital y un gorrito en el cabello y acompañó el clip con el audio del meme de “Es hoy, es hoy”.

"Adiós a las críticas que estaban hasta el sueloooo jajajajaj quieren ver el resultado? No es solo un cambio físico, es una forma de decirle adiós a una etapa y darle la bienvenida a una nueva versión de mí. Ustedes saben cuánto quería este cambio", escribió la estrella de las redes sociales.

¿Qué operación se hizo Karely Ruiz?

Karely Ruiz contó que se sometió a una cirugía para levantamiento de busto y una pequeña reducción del tamaño del mismo.

Cuando la influencer dijo que había sido para reducción sus fans entraron en alerta y creyeron que se iba a quitar todo el pecho.

Sin embargo, la propia creadora de contenido aclaró que solo sería una reducción mínima y que realmente la operación se enfocaría más en el levantamiento, ya que después de haberse convertido en mamá, esta parte de su cuerpo fue la que más se vio afectada.

Karely Ruiz publicó una fotografía en la que se le puede ver que ya salió del hospital e iba a su casa para comenzar su recuperación acompañada de su esposo y de su hija Madison.

Karely Ruiz sale de operación ı Foto: IG Karely Ruiz

La creadora de contenido ofreció recientemente una entrevista para un podcast en el que aseguró que busca mostrar sus diferentes etapas de vida en las redes sociales y no solo su contenido para adultos.

Asimismo, dijo que espera volver pronto al ring para continuar con las peleas de influencers, además de que tiene planeado abrir un negocio para seguir generando ingresos y mantener su costoso estilo de vida.

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