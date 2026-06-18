Mar Castro, ¿Cómo luce ‘La Chiquitibum’ en la actualidad?

Mar Castro mejor conocica como “La Chiquitibum” fue una sensación durante la Copa Mundial de Futbol que se realizó en México en 1986, pues la joven llamó la atención de las personas por su belleza.

Durante un comercial que se transmitía en el Mundial del 86 aparecía una mujer entre la multitud bailando para apoyar al equipo mexicano, y debido a su apariencia física y la canción pegajosa que sonaba se quedó en la mente de muchas personas.

“La Chiquitibum” recibió ese apodo debido a la canción del comercial; pero además, Mar Catro quien tan solo tenía 20 años al momento de grabar el comercial también era llamada “la novia del mundial.”

Así luce ‘La Chiquitibum’ en la actualidad

Mar Castro es recordada por haber destacado durante el mundial; y pese a no haberse criado en México sino en España, La Chiquitibum se robó el corazón de las personas y aún se preguntan qué ha sido de ella.

Fue a partir del 2016 cuando La Chiquitibum reapareció en redes sociales, en donde comparte algunas fotografías recordando la época en la que ganó gran popularidad y fotos actuales.

La cantante, actriz, y escritora musical actualmente radica en Los Ángeles, California, y en algunas de sus publicaciones sus seguidores aseguran que son sus fanáticos desde el 86.

En sus últimas fotografías y videos Mar Castro casi siempre aparece utilizando gafas de sol, luciendo su cabellera rizada tal como en el comercial pero ahora con una apariencia más moderna y larga.

La Chiquitibum comparte videos en los que aparece hablando en inglés compartiendo su día a día, y otros en los que está posando a la cámara mientras se encuentra de viaje por Europa.

En algunas fotografías del recuerdo, Mar Castro aparece en un escenario acompañada de músicos mientras se encuentra cantando en Chapultepec; de acuerdo con la descripción que ella colocó.

Sin embargo, un usuario le señaló que no se encontraba en Chapultepec, sino en el kiosko del Jardín Hidalgo que se encuentra ubicado en el centro de la alcaldía Coyoacán, en donde actualmente incluso hay unas letras en donde las personas se toman fotografías.

Mar también comparte fotos en las que aparece luciendo un short blanco, tenis blancos y una playera de futbol de México; y de acuerdo con su descripción, se encontraba dando un cncierto en el estadio de San Diego, California, Estados Unidos.

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