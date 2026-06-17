¿Quién es Lauren Fryer? La novia de Declan Rice viral por su aspecto físico

Declan Rice es uno de los jugadores más destacados en la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, donde destaca por su habilidad con el balón. Sin embargo, el público también se encuentra interesado en la vida del famoso.

En ese sentido, una relación que llama mucho la atención es la del futbolista con su novia y madre de su hijo, Lauren Fryer. Su amor está bien blindado, pues en el pasado han recibido fuertes críticas por quienes consideran que ella no encaja con los estándares de belleza de una esposa de un futbolista de elite.

¿Quién es Lauren Fryer?

Lauren Fryer es una joven de 26 años de edad y es pareja de Rice desde que eran adolescentes. Ha preferido mantener un perfil discreto a través de los años, a pesar de que su novio es un futbolista de élite.

Han sido pocas las ocasiones que aparecen juntos y ella mantiene una actitud tranquila, aunque su aparición siempre da de qué hablar, pues es el blanco de diversas críticas por su apariencia física.

Y es que los fans del jugador inglés se cuestionan el motivo por el que él tiene una relación con ella, pues no encuentran que el físico curvilíneo de la joven sea “suficiente” para él.

Ante ello, Declan ha marcado una línea de respeto hacia su pareja en declaraciones donde la defiende de los señalamientos. “Es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, expresó en alguna ocasión.

Declan Rice and Lauren Fryer have been together since day one...

High school sweethearts, they've shared over 9 years of love, with Lauren choosing to stay private while always supporting Declan's rise in football.

But fame brought cruel trolling. In 2023, Lauren faced… pic.twitter.com/WKNriPlBBi — 𝐎𝐩𝐨𝐥𝐨𝐭𝐑𝐨𝐧𝐧𝐢𝐞 (@opolot_ronnie) April 20, 2026

A pesar de esto, las críticas han provocado que en un momento, Lauren haya decidido cerrar sus perfiles en redes sociales solo a las personas que conoce y en las que confía, a modo de marcar un límite frente a lo que decían en Internet.

En 2022, la pareja recibió a Jude, el primer hijo de la pareja con el que consolidaron su interés por formar una familia juntos. Ella se centra en su trabajo y en la crianza de su hijo mientras que él asciende en su carrera futbolística.

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