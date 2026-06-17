¿Quién es Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi y a qué se dedica?

El defensor de argentino Marcos Senesi fue convocado de urgencia para el partido que ganó Argentina 3-0 contra Argelia, y su novia, Kelci-Rose Bowers, mostró su apoyo durante el combate.

Marcos Senesi recibió un llamado para formar parte de la Selección Argentina del Mundial debido a que Leonardo Balerdi sufrió una lesión que le impidió disputar el primer partido de este 16 de junio.

Ante esta noticia su novia, Kelci-Rose Bowers compartió a sus seguidores la manera en la que se preparó muy entusiasmada para poder viajar a apoyar a su novio en el estadio de Kansas City durante el primer partido de la Selección de Argentina.

¿Quién es Kelci-Rose Bowers?

Kelci-Rose Bowers es una creadora de contenido con miles de seguidores en redes sociales; pero además, la joven de 22 años de edad también es una futbolista inglesa del Club Bournemouth.

En redes sociales la deportista comparte fotos y videos de su desempeño en la cancha, pero también es reconocida por sus seguidores debido al gran estilo que tiene al vestir para todo tipo de ocasión.

La futbolista fue campeona de la División Sur Sub 21 en el Chelsea, academia de futbol femenil en donde se formó para continuar con su carrera que la llevó a firmar contrato con el Club Bournemouth.

La historia de amor entre los futbolistas comenzó en 2024, cuando Marcos Senesi tenía 27 años y Kelci-Rose Bowers con 20 años, pues estos se conocieron cuando estaban en una sesión de fotos de los Bournemouth, el equipo en el que ambos jugaban.

Los seguidores de estos talentosos futbolistas comenzaron a sospechar del romance entre ambos luego de que Senesi comentara una de las publicaciones de la inglesa, por lo que ambos hicieron oficial su relación en junio del 2024.

Bowers y Senesi han estrechado su relación durante dos años, pues ambos comparten muchos momentos juntos, incluyendo celebraciones de Año Nuevo acompañados de sus familiares.

La futbolista cuenta con un total de 252 mil seguidores en instagram, más de 114 mil seguidores en Tik Tok, más de 2 mil seguidores en YouTube en donde compartió un video de la vida de ambos durante 48 horas.

Además, compartió un video en el que muestra el proceso que se llevó a cabo para crear una chamarra con una playera de la selección de futbol de Argentina, con la finalidad de darle un aspecto diferente.

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