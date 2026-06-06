Argentina pierde por lesión a un crack a días del inicio de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina en un entrenamiento antes de la Copa del Mundo

A cinco días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina informó que uno de sus jugadores se baja de la convocatoria oficial para el torneo, sumándose a una larga lista de lesionados.

El vigente campeón del mundo Argentina anunció que el defensor Leonardo Balerdi no jugará el Mundial. El jugador del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el viernes en un entrenamiento.

Las lesiones están condicionando la preparación de la Albiceleste para la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

“No podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”, informó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en un comunicado. “¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”.

Balerdi era uno de los debutantes en la nómina de 26 jugadores que van a disputar el Mundial. La Albiceleste iniciará su camino ante Argelia el 16 de junio por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

La AFA no confirmó quién será su reemplazante, el cual saldrá de una lista preliminar de 55 futbolistas que Argentina presentó ante FIFA a principios de mayo. Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella (River Plate), Marcos Senesi (Bournemounth) y Zaid Romero (Getafe) son los defensores incluidos en esa nómina.

Leonardo Balerdi abandona el grupo de @Argentina y no podrá participar en la Copa del Mundo.



El OM le ofrece todo su apoyo y le desea una pronta recuperación. 🙏💙 @leoobalerdi5 https://t.co/FttUE3ub4A pic.twitter.com/wF37ozpLH0 — Olympique de Marseille 🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) June 6, 2026

Lesiones condicionan a Argentina en la Copa del Mundo

El capitán Lionel Messi padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, aunque el entrenador se mostró confiado de que estará en condiciones para el inicio de la competencia.

La lista también incluye al arquero Emiliano Martínez (fractura de dedo anular de mano derecha), los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el mediocampista Leandro Paredes y el extremo Nicolás González (desgarro), así como los delanteros Nicolás Paz (golpe de rodilla) y Julián Álvarez (torcedura de tobillo).

Scaloni advirtió que los jugadores con problemas físicos serán exigidos la próxima semana y si “alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, se medirá contra Honduras este sábado en el estadio Kyle Field de Texas y luego ante Islandia el martes en el estadio Jordan-Hare de Alabama, en las que serán sus dos últimas pruebas antes de iniciar su participación en el Mundial.

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