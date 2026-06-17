Novia de Oliver Tree reacciona a la muerte del cantante y aclara rumores de infidelidad | FOTO

Novia de Oliver Tree reacciona a la muerte del cantante y aclara rumores de infidelidad

Fiona Chernavskaya, la novia de Oliver Tree rompió el silencio y ha reaccionado a las especulaciones posteriores a la muerte de su pareja en un accidente aéreo en Brasil, incluyendo los señalamientos de una presunta infidelidad por parte del famoso a la joven.

A pesar de que mantenían una relación muy privada, la joven no perdió oportunidad para expresar su cariño en medio del luto tras el fallecimiento del artista americano a través de una serie de emotivas postales y mensajes contundentes.

Novia de Oliver Tree rompe el silencio tras la muerte del artista

Fiona Chernavskaya publicó varias fotos inéditas en las que la podemos ver al lado de Oliver Tree en diversos momentos de su romance. Las imágenes los mostraba a ambos enamorados, viajando por el mundo y compartiendo con amigos de manera especial.

"Para mi mejor amigo”, comenzó en su publicación en Instagram, “viajamos a 43 países, y a los 7 continentes juntos. La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas”, aseguró.

Además, reveló un detalle íntimo y muy tierno que deja ver la conexión que había entre ellos: “Siempre me decías cuando discutíamos, si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima. Te quiero, buggy”, finalizó.

En sus historias de Instagram, Fiona agradeció por las palabras de apoyo y también pidió respeto tras la muerte de su pareja, al hablar directamente sobre los rumores de infidelidad que comenzaron a surgir tras el fallecimiento de Oliver.

“Y por favor respeten mi privacidad. Mantuvimos nuestra relación de una manera muy íntima y privada. Lo que realmente no necesito es ver chismes sobre otras mujeres con las que Oliver pudo haber estado saliendo; nosotros éramos monógamos. En este momento estoy de luto por mi pareja y mi mejor amigo. Cualquier otra cosa carece de importancia", señaló.

De este modo, la joven buscó dejar de lado algunos de los señalamientos que ha recibido su pareja después de su muerte, los cuales le afectan a ella de manera profunda mientras se encuentra atravesando el proceso de su duelo por el fallecimiento de Oliver Tree.

Novia de Oliver Tree reacciona a la muerte del cantante y aclara rumores de infidelidad ı Foto: IG: @fijioa

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