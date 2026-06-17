¿Murió la mamá de Kimberly Loaiza? Fuertes rumores preocupan a fans

Han comenzado a surgir fuertes rumores sobre la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, después de que hace un par de meses estallara una gran polémica por la crisis de salud de la mujer y el alto costo de los servicios hospitalarios.

Esto se sabe de la supuesta muerte de Kimberly Loaiza

En las últimas horas, se ha hablado sobre la mueerte de Mary Martínez, madre de las populares creadoras de contenido. Según las versiones difundidas en redes sociales, la mujer habría muerto de un infarto mientras permanecía internada..

Cabe mencionar que hasta el momento no ha habido una confirmación por parte de Steff Loaiza, la hija más cercana a la situación actual familiar tras el distanciamiento de Kimberly Loaiza, quien tampoco ha emitido declaraciones al respecto.

A pesar de ello, en redes sociales ya hay mensajes de apoyo para la familia. Fue a inicios de este año que la mujer fue hospitalizada por una infección severa que derivó en varias complicaciones médicas.

¿Kimberly Loaiza abandonó a su mamá?

Fue Steff Loaiza, la hermana de la creadora de contenido quién realizó un video en el que reveló que su hermana no había contribuido a la cuenta hospitalaria de su mamá, cómo habían presumido ella y su pareja Juan de Dios Pantoja en un video en YouTube.

La famosa contó que Juan ha limitado la presencia de su esposa en medio de la crisis familiar, pues incluso cuando Kimberly pudo asistir, solo estuvo dos noches, pues fue lo que le permitió su marido.

Comentó además que Pantoja quiso cambiar a la madre de Steff a un hospital público para no gastar más dinero: “Eso es lo que te importa (el dinero), no la salud de mi mamá. Jamás la has querido y eso lo sabe toda mi familia”, acusó antes de romper en llanto.

Señaló que se negaron a pagar su parte acordada y contó que Juan ha limitado la presencia de su esposa en medio de la crisis familiar, pues incluso cuando Kimberly pudo asistir, solo estuvo dos noches, pues fue lo que le permitió su marido.

Comentó además que Pantoja quiso cambiar a la madre de Steff a un hospital público para no gastar más dinero: “Eso es lo que te importa (el dinero), no la salud de mi mamá. Jamás la has querido y eso lo sabe toda mi familia”, acusó antes de romper en llanto.

Mientras tanto, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza han negado por completo el abandono hacia la madre de la famosa, pues aseguran que ellos han buscado priorizar el bienestar de sus hijos.

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