¿Quién es Prisma García, la hermana de Yanet García?

Yanet García es una de las participantes que ha dado de qué hablar en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2026, donde quedó nominada después de que decidió cambiarse de cuarto debido a los ronquidos de sus compañeros en la habitación Ibiza.

Como con el resto de los nominados, a la gala del reality show acudió un familiar a defender a la conductora y se trató de una de sus hermanas, Prisma, quien una vez más causó revuelo. Te contamos lo que se sabe de ella.

¿Quién es la hermana de Yanet García?

La tercera hermana de Yanet García ha decidido mantener un perfil bastante más discreto que el resto de las hermanas de la conductora, quienes sí han incursionado un poco más en redes sociales y medios similares.

No se sabe mucho de ella más que hasta el momento, no supera los 20 mil seguidores en Instagram, donde incluyó varias fotos de su hermana como forma de apoyo hacia ella.

El resto de su perfil la muestra en momentos cotidianos, disfrutando su familia y presumiendo su belleza que reafirma que el físico de Yanet es definitivamente consecuencia de un buen esfuerzo en el gimnasio, pero también de una excelente genética.

Prisma ya había dado de qué hablar en el asado, ya que cuando la presentó en redes sociales en 2019, muchos señalaron el enorme parecido entre ellas, muchos incluso señalando que parecían gemelas.

Las otras hermanas conocidas de Yanet son Alondra García, quien fue coronada como Señorita Santiago en Nuevo León antes de convertirse en madre de dos hijas; y Jennifer, la más pequeña de las cuatro que desea seguir los pasos de su famosa hermana.

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