Rosalía se disculpa por video contra Argentina en el Mundial: ’Me supo fatal’ | VIDEO

Rosalía pidió disculpas en su más reciente concierto en Argentina por un video que compartió tras la victoria de España en el Mundial 2026, un accidente que generó duras críticas en contra de la artista y hasta un intento de cancelación en el país latinoamericano.

Y es que la cantante española había compartido un video de Mia Khalifa en la que llamaban “perlas” a los argentinos de manera indirecta con la canción homónima de la famosa. Ella lo compartió asegura, sin notar el contexto.

Rosalía se disculpa por video sobre Argentina

“Madre mía, qué lío el otro día”, lamentó Rosalía en el escenario del Movistar Arena, escenario que pisa como parte de su Lux Tour. La artista se dejó ver bastante sensible al admitir que no se dio cuenta, pero que cometió un error enorme al darle me gusta a un video sin verlo bien.

Y es que en la actualidad, el público percibe algo tan sencillo como un ‘me gusta’ como una declaración formal por parte de celebridades, lo que lleva a que todos deban ser mucho más precavidos sobre a quiénes siguen, qué comparten y con qué interactúan en redes sociales.

“Yo estaba scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le di un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Me supo fatal lo ocurrido”, admitió de manera sincera frente a sus seguidores argentinos.

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena:



“My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it… and it was a huge mistake. It was never my… pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026

La artista recordó que Lolapalooza en Argentina fue una de sus primeras grandes presentaciones al inicio de su carrera musical. “Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de, de alguna manera, pensar: ‘Lo logré’. Fue la primera vez que sentí eso fuera de mi tierra natal“, admitió.

“¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy”, cuestionó.

Rosalía sentenció que realmente ama el país al sur de Latinoamérica. “Quiero que sepan que mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue siendo el mismo, intacto, como en el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes”, destacó hacia el final de su comentario.

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