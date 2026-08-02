Aldo Rendón estalla contra La Casa de los Famosos México 2026 por una falda: ‘Ya me quiero ir a la...’ | VIDEO

Algo que le ha quedado claro a los seguidores de La Casa de los Famosos México y de Aldo Rendón es que lo mejor que puedes hacer es no meterte con la ropa del estilista, quien por ese motivo estalló a pocas horas del inicio del reality show.

El influencer de moda dio de qué hablar cuando un error de la producción con su vestuario terminó con su paciencia y lo hizo pedir que sus seguidores dejen de votar por él después de quitarse el micrófono y mostrarse totalmente furioso.

Aldo Rendón ı Foto: IG lacasafamososmx

Aldo Rendón estalla contra La Casa de los Famosos México 2026

En redes sociales ya es viral el clip que muestra el momento en que Aldo Rendón descubre que la producción no tenía lista la falda que les había pedido para su atuendo de este domingo de eliminación, una de las galas más importantes de cada semana en el proyecto.

Aunque la producción censuró la imagen, en redes sociales circula el audio de la molestia del experto en moda, quien se encontraba con Karina Torres en el momento en que se enfrentaba con la misma Jefa.

En un primer momento, advirtió. “Me voy a quitar el micrófono y no me lo voy a poner hasta que me den mi falda que llevo pidiendo hace 6 horas. Y ya no voten por mi, ya me quiero ir a la v*rga“, señaló el estilista.

“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la v*rga, estoy esperando para que me arreglen una p*ta falda, no me la pudieron arreglar, ¿para qué ch*ngados hay equipo de producción de diseño?”, cuestionó.

Primer acto: — Aldo: “Me voy a quitar el micrófono y no me lo voy a poner hasta que me den mi falda que llevo pidiendo hace 6 horas. Y ya no voten por mi, ya me quiero ir a la v3rg@“



Segundo acto: — “Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la… pic.twitter.com/sUqf0JN1SW — Julio Núñez (@julioamx) August 3, 2026

Un rato después, Aldo obtuvo de regreso la falda sin arreglar y en algunas imágenes se pudo ver como Yanet trataba de ayudarlo cosiendo la falda de la mejor manera que podía. Sin embargo, no parecía haber una solución.

“No sirve, la puta falda se me cae, porque no la pudieron arreglar, Karina diles que ya me voy a ir a la v*rga, que se pongan v*rgas”, le pidió a su amiga en el reality show.

“No sirve, la puta falda se me cae, porque no la pudieron arreglar, Karina diles que ya me voy a ir a la verga, que se pongan vergas” 😭 — Aldo Rendón quiere que Karina Torres la represente en su batalla con la producción JAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JDdIm4BImU — nacho con O (@NachoConO) August 3, 2026

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