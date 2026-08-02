¿Cuánto mide Aldo Rendón? Conoce la estatura del habitante de LCDLF México 2026

A pocos días de haber iniciado La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón se ha convertido en una figura muy popular en redes sociales gracias a su humor y personalidad directa.

A raíz de esto sus nuevos seguidores desean saber todo sobre la vida profesional y personal del stylist mexicano; en La Razón de México te contamos brevemente quién es este divertido personaje y cuánto mide.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es un reconocido stylist, consultor de imagen y creador de contenido mexicano con más de 25 años de trayectoria, famoso por vestir a celebridades y ahora conocido por participar en La Casa de los Famosos México 2026.

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Nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, y actualmente tiene 47 años.

Aldo Rendón ha vestido a numerosas celebridades mexicanas, entre ellas Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda y Ana de la Reguera. Además, ha colaborado con marcas de lujo internacionales como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y ha participado en editoriales para Glamour México, GQ y Haunted Mag.

Aldo Rendón ı Foto: IG Aldo Rendón

¿Cuánto mide Aldo Rendón? Conoce la estatura del habitante de La Casa de los Famosos (LCDLF) México 2026

Aldo Rendón mide alrededor de 1.80 metros, por lo que está unos 10 cm arriba de la estatura promedio de los mexicanos.

Esta característica le permite destacar en galas, alfombras rojas y en diversos eventos del mundo del espectáculo y la moda. Esto, sumado a sus outfits coloridos y atrevidos, le hacen ser una persona que roba reflectores a donde va.

Además, el diseñador mexicano suele usar calzado de plataforma, lo que aumenta varios centímetros su estatura.

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