Reviven el divertido VIDEO donde Belinda imita a Aldo Rendón

Es bien sabido que Aldo Rendón ha llegado a codearse con algunas grandes figuras del entretenimiento mexicano, pues ha vestido a más de una decena de ellas y una de las que más llama la atención es Belinda.

La actriz mexicana-española volvió a hacerse viral después de que en redes sociales revivieron un video de hace varios años donde ella imita al experto en moda de manera divertida, reflejando la buena relación que ha existido entre ambos.

Esto surge ahora porque el propio Aldo Rendón recordó el momento en La Casa de los Famosos México 2026. Rápidamente, el público comenzó a buscar el video para ver con sus propios ojos lo que contaba el participante del reality show.

Así es el video donde Belinda imita a Aldo Rendón

En la grabación, aparece la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ que cabe mencionar, fue la primera clienta musical del estilista, quien hasta ese entonces se había enfocado en actrices y otro tipo de celebridades.

Belinda imita el tono y los ademanes del estilista sinaloense mientras repite una serie de frases en las que se queja del desorden y las condiciones del trabajo. “Ay, inmunda la ropa. Inmunda, ya me quiero ir. Ay, no se puede. Mucho desorden. No se puede en estas condiciones”, dice.

“Ni soy asistente, ni soy secretaria, ni soy costurera”, agrega en referencia a una frase en la que muestra que a Aldo nunca le ha gustado encargarse de tareas que no le corresponden y cierra de manera juguetona al decir “ni te equivoques, chula” y “¡Suéltame, enanito!”.

Otro video en el que vemos la dinámica que tenía Belinda con Aldo Rendón es uno retomado de un programa de hace años, donde discuten sobre un vestido que no le convencía a la cantante por ser de animal print.

Sin embargo, accede a probárselo y al final ella admite que el estilista es “el mejor de México” y que generalmente tenía razón con lo que le aconsejaba.

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