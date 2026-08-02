Revelan que Moisés Peñaloza le habría pedido dinero a Elaine para no hablar de ella en LCDLF México

Moisés Peñaloza, actor y participante de La Casa de los Famosos México 2026, se encuentra envuelto en polémica luego de que se diera a conocer un supuesto intento de extorsión contra Elaine Haro, habitante de la edición de 2025 del reality.

La periodista Martha Figueroa compartió en su pódcast Así se hacen los chismes que, según fuentes cercanas a la cantante y actriz, Peñaloza le habría solicitado dinero antes de entrar al programa para no hablar de ella dentro de la casa.

Revelan que Moisés Peñaloza le habría pedido dinero a Elaine Haro para no hablar de ella en LCDLF México 2026

Durante la transmisión de una reciente edición de Así se hacen los chismes, la comunicadora Martha Figueroa relató: “¿Sabes de quién me contaron una cosa? De Moisés Peñaloza. Quizá me regañen, pero pues yo me entero, esa es mi chamba, chihuahua”.

La periodista explicó que la información provino de alguien cercano a Elaine Haro, la actriz con quien Moisés Peñaloza habría mantenido una relación sentimental el año pasado. El romance entre los intérpretes terminó poco antes de que ella ingresara a La Casa de los Famosos México 2025.

Moisés Peñaloza, ex novio de Elaine Haro ı Foto: FB: Elaine Haro Music / IG: @moisesspenaloza

Martha Figueroa añadió: “Bueno, pues (ella) andaba con Moisés, se supone. Me contaron que él, antes de entrar a la casa, le habló a Elaine. Y le dijo: ‘Oye, a ver qué onda, ¿cuánto me vas a dar para no hablar de ti adentro de la casa?’”.

Actualmente Moisés Peñaloza es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. Con esta revelación, los fans de Elaine Haro no tardaron en criticar al actor y llamarlo “colgado”.

Mientras tanto, otros usuarios esperan con ansias saber qué “secretos” podría soltar el intérprete sobre su exnovia.

¿Cómo que Moises le dijo a Elaine que cuánto le iba a dar por no hablar de ella dentro de la casa? No mms, eso es extorsión que pedo. 😱#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/MZD7STGLwN — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 2, 2026

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