Ernesto D’Alessio sorprende al cantar como Lupita D’Alessio en Mentidrags | VIDEO

Ernesto D’Alessio debutó en Mentidrags recientemente y su actuación se convirtió en un momento inolvidable para el público del Teatro Aldama, en la Ciudad de México.

El cantante y actor de 49 años apareció caracterizado con un vestido rojo para entonar “Leona Dormida”, el clásico de los años 80 que inmortalizó su madre, Lupita D’Alessio. La interpretación desató una ovación de pie y las fotos y videos de dicho momento se volvieron virales en redes sociales.

Ernesto D’Alessio sorprende al cantar como Lupita D’Alessio en Mentidrags

Durante la función del jueves, Ernesto D’Alessio debutó en Mentidrags dando vida a Emmanuel, personaje central de la comedia musical de amor y traición acompañada de los éxitos de figuras como Daniela Romo, Yuri, Dulce y Lupita D’Alessio.

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La aparición del actor en el encore, con un vestido rojo strapless y cabello corto, evocó la estética ochentera y fue una clara referencia a su madre. Al interpretar “Leona Dormida” en los mismos tonos que Lupita, el público respondió con aplausos y ovaciones que llenaron el recinto.

Ernesto D’Alessio ı Foto: Facebook La dama de negro

Tras la actuación, Ernesto D’Alessio agradeció emocionado: “Muchas gracias, tengo muchas cosas que expresar pero simplemente gracias, esta fue mi primera función en Mentidrags”.

El actor añadió: “Me gustaría poder explayarme más acerca de esta maravillosa compañía, que me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño y tanto talento, por lo pronto el recuerdo de esta noche me gustaría llevarlo en una foto”.

Las felicitaciones para Ernesto D’Alessio por su sorprendente actuación en Mentidrags no sólo llenaron el Teatro Aldama, también las redes sociales. Actrices como Erika De La Rosa y Verónica Jaspeado celebraron su interpretación, mientras que su hermano Jorge D’Alessio escribió: “PUM, ENORME”. Incluso La Sonora Dinamita se sumó a los elogios para el intérprete.

La producción anunció que el musical regresará al Teatro Aldama el 6 de agosto.

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