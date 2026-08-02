Muere Carlos del Campo, actor de doblaje de C-3P0 de Star Wars y Slinky de Toy Story

Murió el actor de doblaje Carlos del Campo, conocido por ser la voz en español latino de personajes icónicos del cine y la animación como C-3PO de Star Wars, Slinky de Toy Story y Gin Ichimaru de Bleach, entre otros.

El también director de doblaje murió a los 67 años de edad. La noticia fue confirmada por familiares y colegas del medio y generó diversas reacciones entre los seguidores del doblaje latinoamericano, quienes recuerdan su amplia trayectoria en cine, televisión y animación.

Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento del señor Carlos del Campo, entrañable actor de doblaje mexicano.



Su timbre inconfundible dio vida a personajes inolvidables como Slinky en Toy Story, C-3PO en Star Wars, Gin Ichimaru en Bleach, el Director Kuno en Ranma ½, Bulk en… pic.twitter.com/JfWmWhK7o1 — Funianime Latam (@funianime) August 2, 2026

¿Quién era Carlos del Campo?

Carlos del Campo nació el 30 de diciembre de 1957 en Chihuahua. Su trayectoria en el doblaje comenzó en El show de los Muppets y M.A.S.H. durante los años 70’s u 80’s.

Hasta el momento, no se han compartido detalles sobre la causa de muerte del actor, pero en redes sociales destacan algunos de los mejores momentos de su carrera, así como los personajes que marcaron su trayectoria.

Cabe mencionar que desde 2025, el flujo de su trabajo disminuyó y este año, su familia anunció que el hombre enfrentaba problemas de salud que lo habían llevado a retirarse del doblaje.

Algunos de sus personajes más destacados a través de su trayectoria fueron C-3PO en la saga de ciencia ficción Star Wars, Bulk en la franquicia Power Rangers, director Kune en el anime Ranma 1/2, Gin Ichimaru en el anime Bleach, Watari en Death Note y el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon S.

Carlos del Campo, la icónica voz de C-3PO y Slinky en latinoamérica, lamentablemente ha fallecido. pic.twitter.com/33yTg9S1iY — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 2, 2026

También fue la voz de Slinky en la saga animada Toy Story hasta la cuarta entrega. La noticia de que el actor no regresaría para la quinta entrega de la saga que se estrenó recientemente, causó revuelo por quiénes se preguntaban el motivo.

Además de dar vida a decenas de personajes con su característica voz, incursionó en la televisión como actor cómico en la serie Puro loco de TV Azteca, y trabajó unos dos años en la serie Odisea Burbujas, así como en la serie Arcoíris de imaginación como la segunda voz de un gato en el programa.

¿Quieres saber más?

Muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano, a los 80 años

Muere Manolo Solo, actor de El laberinto del fauno y leyenda del cine español, ¿de qué falleció?

Alicia Villareal es demandada por 11 millones por un extrabajador: ‘No es la primera vez que pasa’

¿Quién es Nirmal Purja, el alpinista que murió durante avalancha en Pakistán?