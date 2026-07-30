Muere Manolo Solo, actor de El laberinto del fauno y leyenda del cine español, ¿de qué falleció?

El actor español Manolo Solo falleció a los 62 años, confirmó la Academia de Cine de España. El histrión dio vida a Garcés en la película dirigida y producida por Guillermo del Toro, El laberinto del fauno (2006).

También ganó el Goya por Tarde para la ira (2016) y dio voz a las versiones en castellano de Androide-17 en Dragon Ball Z y Bills en Dragon Ball Super.

Colegas y fans de Manolo Solo compartieron mensajes de despedida a través de redes sociales para quien consideran una leyenda del cine y la televisión españolas.

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Muere Manolo Solo, actor de El laberinto del fauno y leyenda del cine español

La cuenta oficial de Instagram de la Academia de Cine y los Premios Goya confirmó la noticia del fallecimiento de Manolo Solo esta mañana.

“Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa”, escribieron junto a una serie de fotografías del histrión español.

Su nombre real era Manuel Fernández y nació en Algeciras en 1964, pero se crio en Sevilla. El intérprete estudió Ciencias de la Educación, pero se dedicó a la música con el grupo Relicarios.

Debutó como actor de cine en El vivo retrato (1986) y participó en series como Un paso adelante y Compañeros. Hacia los años 2000 su carrera despegó con películas como La flaqueza del bolchevique (2003), El laberinto del fauno (2006) —donde interpretó a Garcés—, Celda 211(2009) o El cónsul de Sodoma (2009).

Manolo Solo en El laberinto del fauno, donde dio vida a Garcés ı Foto: Especial

En 2010 compartió créditos con Javier Bardem y Alejandro González Iñárritu en la cinta Biutiful, donde dio vida a Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, en la biopic El gran Vázquez junto a Santiago Segura.

¿De qué falleció Manolo Solo?

Manolo Solo falleció a los 62 años de cáncer. Hasta el momento no se ha revelado el tipo de cáncer que padecía ni desde cuándo había sido diagnosticado.

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