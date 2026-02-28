Cine

Premios Goya 2026: Lista completa de ganadores de la edición 40

Susan Sarandon fue distinguida con el Goya Internacional 2026; ‘Sorda’, ‘Sirât’ y ‘Los domingos’ son algunas de las cintas más premiadas

Premios Goya 2026: Lista de ganadores de la edición 40 Foto: X @PremiosGoya/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

La edición 40 de los Premios Goya celebró lo mejor del cine español con una gala llena de emoción y reconocimientos especiales.

Miriam Garlo se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda, siendo una de las nuevas voces del cine nacional. El director Gonzalo Suárez recibió el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria.

Mientras que la actriz estadounidense Susan Sarandon fue distinguida con el Goya Internacional 2026, entregado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria
Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria ı Foto: X @PremiosGoya

MEJOR PELÍCULA

  • La cena
  • Los domingos (GANADORA)
  • Maspalomas
  • Sirât
  • Sorda

MEJOR DIRECCIÓN

  • Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)
  • Carla Simón, por Romería
  • Oliver Laxe, por Sirât
  • Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
  • Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

  • Ángela Cervantes, por La furia
  • Patricia López Arnaiz, por Los Domingos (GANADORA)
  • Antonia Zegers, por Los Tortuga
  • Nora Navas, por Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

  • Alberto San Juan, por La cena
  • Miguel Garcés, por Los domingos
  • Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas (GANADOR)
  • Mario Casas, por Muy lejos
  • Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Elvira Mínguez, por La Cena
  • Nagore Aramburu, por Los domingos (GANADORA)
  • Miryam Gallego, por Romería
  • Elena Irureta, por Sorda
  • María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Miguel Rellán, por El cautivo
  • Juan Minujín, por Los domingos
  • Kandido Uranga, por Maspalomas
  • Tamar Novas, por Rondallas
  • Álvaro Cervantes, por Sorda (GANADOR)

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

  • Nora Hernández, por La cena
  • Blanca Soroa, por Los domingos
  • Elvira Lara, por Los Tortuga
  • Llúcia García, por Romería
  • Miriam Garlo, por Sorda (GANADORA)
Miriam Garlo gana el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda
Miriam Garlo gana el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda ı Foto: X @PremiosGoya

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

  • Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño (GANADOR)
  • Julio Peña, por El cautivo
  • Hugo Welzel, por Enemigos
  • Jan Monter Palau, por Estrany Riu
  • Mitch, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

  • Ion de Sosa, por Balearic
  • Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
  • Gemma Blasco, por La furia
  • Gerard Oms, por Muy lejos
  • Eva Libertad, por Sorda (GANADORA)

MEJOR GUION ORIGINAL

  • Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)
  • José Mari Goenaga, por Maspalomas
  • Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
  • Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
  • Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR GUION ADAPTADO

  • Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
  • Celia Rico Clavellino, por La buena letra
  • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena (GANADORES)
  • Carla Simón, por Romería
  • Eva Libertad, por Sorda

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

  • Carla F. Benedicto, por El talento
  • Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
  • Julio de la Rosa, por Los Tigres
  • Aránzazu Calleja, por Maspalomas
  • Kangding Ray, por Sirât (GANADORA)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

  • “La Arepera”, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
  • “Flores para Antonio”, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio (GANADORA)
  • “Hasta que me quede sin voz”, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
  • “Y mientras tanto, canto”, de Víctor Manuel, por La cena
  • “Caminar el tiempo”, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

  • Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
  • Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
  • Itziar García Zubiri, por Los domingos
  • Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
  • Oriol Maymó, por Sirât (GANADORA)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

  • Ciudad sin sueño
  • Los Domingos
  • Los Tigres
  • Maspalomas
  • Sirât (GANADORA)

MEJOR MONTAJE

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

  • El cautivo
  • La cena
  • Los tigres
  • Maspalomas
  • Sirât (GANADORA)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

  • El cautivo (GANADORA)
  • Gaua
  • La tregua
  • Maspalomas
  • Sirât

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • El cautivo
  • Gaua
  • La cena (GANADORA)
  • Los domingos
  • Romería

MEJOR SONIDO

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

  • Enemigos
  • Gaua
  • Los tigres (GANADORA)
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

  • Bella
  • Decorado (GANADORA)
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

  • 2025. Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad (GANADORA)
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

  • Belén (Argentina) (GANADORA)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • La piel del agua (Costa Rica)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

  • Ángulo muerto (GANADOR)
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

  • Disonancia
  • El santo (GANADOR)
  • La conversación que nunca tuvimos
  • The Painter’s Room
  • Zona Wao

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

  • Buffet paraiso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del Alma
  • Gilbert (GANADOR)
