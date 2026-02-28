Premios Goya 2026: Lista de ganadores de la edición 40

La edición 40 de los Premios Goya celebró lo mejor del cine español con una gala llena de emoción y reconocimientos especiales.

Miriam Garlo se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda, siendo una de las nuevas voces del cine nacional. El director Gonzalo Suárez recibió el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria.

Mientras que la actriz estadounidense Susan Sarandon fue distinguida con el Goya Internacional 2026, entregado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria ı Foto: X @PremiosGoya

Premios Goya 2026: Lista completa de ganadores de la edición 40

MEJOR PELÍCULA

La cena

Los domingos (GANADORA)

Maspalomas

Sirât

Sorda

MEJOR DIRECCIÓN

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos (GANADORA)

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas (GANADOR)

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos (GANADORA)

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda (GANADOR)

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda (GANADORA)

Miriam Garlo gana el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda ı Foto: X @PremiosGoya

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño (GANADOR)

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda (GANADORA)

MEJOR GUION ORIGINAL

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR GUION ADAPTADO

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena (GANADORES)

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirât (GANADORA)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“La Arepera”, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

“Flores para Antonio”, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio (GANADORA)

“Hasta que me quede sin voz”, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

“Y mientras tanto, canto”, de Víctor Manuel, por La cena

“Caminar el tiempo”, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó, por Sirât (GANADORA)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât (GANADORA)

⭐ La Mejor Dirección de Fotografía es para Mauro Herce por "Sirât". #Goya2026

MEJOR MONTAJE

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirât (GANADORA)

Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirât (GANADORA)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El cautivo (GANADORA)

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El cautivo

Gaua

La cena (GANADORA)

Los domingos

Romería

MEJOR SONIDO

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât (GANADORA)

Sorda

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Enemigos

Gaua

Los tigres (GANADORA)

Sirat

Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Bella

Decorado (GANADORA)

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad (GANADORA)

The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina) (GANADORA)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega) (GANADORA)

⭐ El equipo de "Valor sentimental" recoge el premio a la Mejor Película Europea. #Goya2026

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ángulo muerto (GANADOR)

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Disonancia

El santo (GANADOR)

La conversación que nunca tuvimos

The Painter’s Room

Zona Wao

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN