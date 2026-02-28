La edición 40 de los Premios Goya celebró lo mejor del cine español con una gala llena de emoción y reconocimientos especiales.
Miriam Garlo se alzó con el Goya a Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en Sorda, siendo una de las nuevas voces del cine nacional. El director Gonzalo Suárez recibió el Goya de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria.
Mientras que la actriz estadounidense Susan Sarandon fue distinguida con el Goya Internacional 2026, entregado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.
Premios Goya 2026: Lista completa de ganadores de la edición 40
MEJOR PELÍCULA
- La cena
- Los domingos (GANADORA)
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
MEJOR DIRECCIÓN
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
- Albert Serra, por Tardes de Soledad
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos (GANADORA)
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas (GANADOR)
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos (GANADORA)
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda (GANADOR)
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda (GANADORA)
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
- Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño (GANADOR)
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda (GANADORA)
MEJOR GUION ORIGINAL
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos (GANADORA)
- José Mari Goenaga, por Maspalomas
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
MEJOR GUION ADAPTADO
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena (GANADORES)
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
- Carla F. Benedicto, por El talento
- Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
- Julio de la Rosa, por Los Tigres
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Kangding Ray, por Sirât (GANADORA)
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- “La Arepera”, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
- “Flores para Antonio”, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio (GANADORA)
- “Hasta que me quede sin voz”, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- “Y mientras tanto, canto”, de Víctor Manuel, por La cena
- “Caminar el tiempo”, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
- Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
- Itziar García Zubiri, por Los domingos
- Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
- Oriol Maymó, por Sirât (GANADORA)
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât (GANADORA)
MEJOR MONTAJE
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât (GANADORA)
- Un fantasma en la batalla
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât (GANADORA)
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- El cautivo (GANADORA)
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- El cautivo
- Gaua
- La cena (GANADORA)
- Los domingos
- Romería
MEJOR SONIDO
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât (GANADORA)
- Sorda
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres (GANADORA)
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Bella
- Decorado (GANADORA)
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad (GANADORA)
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
- Belén (Argentina) (GANADORA)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
MEJOR PELÍCULA EUROPEA
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega) (GANADORA)
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Ángulo muerto (GANADOR)
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- Disonancia
- El santo (GANADOR)
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona Wao
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- Buffet paraiso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert (GANADOR)