Sirat, una tensa y tortuosa travesía en el FICM

Tras el enganche inmediato que consigue Sirat con una puntual sucesión de planos a detalle mostrando los preparativos, es casi hipnótica su materialización para la pantalla de la experiencia de evasión que ofrece un rave, aquí magnificado en medio del desierto de Marruecos con las formaciones rocosas como gigantesca caja de resonancia, entre la que emerge gradual el eco ahogado de la búsqueda de un ser querido, dando inicio a un dramático road movie que se adentra en los territorios del thriller y mezclar la tragedia con eficaces secuencias de alta tensión que bien podrían recordarnos a clásicos como El Salario del Miedo (1953).

Con sutil naturalidad la acompasada estridencia sede hasta convertirse en telón de fondo para los afanes de un agotado padre de familia que junto con su pequeño hijo y su perro preguntan sobre una chica desparecida, hasta hacer inevitable empatizar con su cansina y preocupante circunstancia de pez fuera del agua.

Tal efecto luego se extiende al grupo de marginales con los cuales toma camino, para que al comenzar las pérdidas, estas realmente tengan un peso importante dentro del relato cuyo transitar entre géneros cobra sentido al llevar a límite la resistencia mental y emocional de personajes que pese a ser tan disímbolos encuentran vínculos otrora improbables. Todo mientras a partir del primer giro de tuerca que abre la puerta de la fatalidad, se vuelven víctimas de un destino de dolor que pareciera recordarles las consecuencia de transgredir el orden social represivo consecuencia del actual entorno geopolítico.

La belleza desolada de los parajes interminables al estilo western reclama un mustio y conveniente protagonismo para completar lo que se convierte en la representación del camino tortuoso al que se dirige nuestra sociedad. Elegida por la academia española de cine para representarles en la pretensión de ser nominadas a los Premios Oscar, Sirat del director Oliver Laxe -Lo que arde (2019)-, llega a México como uno de los estrenos estelares -y con toda razón- de la edición 23 del Festival internacional de Cine de Morelia.