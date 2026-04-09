A veinte años de su estreno original, El Laberinto del Fauno vuelve a las salas de cine con una restauración en formato 4K y 3D, ofreciendo a los espectadores una experiencia renovada de una de las producciones más emblemáticas del mexicano Guillermo del Toro.

El Laberinto del Fauno, ambientada en la España franquista de 1944, narra la historia de Ofelia, una niña que descubre un mundo mágico habitado por criaturas fantásticas mientras enfrenta la dureza de la guerra y la violencia de su padrastro.

La película, que en 2007 ganó tres premios Oscar y se convirtió en un referente del cine fantástico, regresa para celebrar su aniversario con una proyección que resaltará aún más la riqueza visual y narrativa que la caracteriza. Aquí te contamos cuándo se podrá ver en salas de cine.

El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro regresa a cines en 4K y 3D

De acuerdo con Deadline, El Laberinto del Fauno vuelve a las salas de cine con una restauración en formato 4K y 3D. Según el medio estadounidense, Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, afirmó que el público podrá redescubrir la cinta del mexicano Guillermo del Toro.

Los fans del cine tendrán la posibilidad de apreciar con mayor detalle la fotografía, el diseño de producción y los efectos prácticos que hicieron de la película un clásico moderno. El estreno está programado para el 9 de octubre y podrá verse en cines de todo Estados Unidos.

La película ganó los Oscar a Mejor Maquillaje, Dirección de Fotografía y Dirección de Arte. Además, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes donde, al terminar la función, recibió la ovación de pie más larga del festival, de 22 minutos.

¿Se podrá ver en México El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro?

Las fechas exactas en las que se exhibirá El Laberinto del Fauno en México aún están por confirmarse, se espera que las principales cadenas de cine del país incluyan funciones especiales dentro del marco del 20 aniversario de la cinta de Guillermo del Toro.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales oficiales de cadenas como Cinemex y Cinépolis.