Pedro Pascal causa furor en el Centro Histórico de la CDMX durante rodaje de película | VIDEOS

Pedro Pascal causó furor en el Centro Histórico de la Ciudad de México este fin de semana, pues el viernes 3 de abril fue captado durante el día en calles aledañas al Zócalo capitalino.

Recordemos que desde hace un par de semanas, Pedro Pascal se ha dedicado a grabar su próxima película ‘De Noche’ de Todd Haynes, lo que lo ha llevado a visitar varias partes del país como Sonora y ahora, también la Ciudad de México.

Pedro Pascal llegó a la Ciudad de México y, de pronto ¡la capital se sintió como de película!



¡Feliz cumpleaños, Pedrito! Gracias por poner el nombre de nuestra comunidad en lo más alto. pic.twitter.com/kQRBix6aj4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 2, 2026

Incluso, el pasado 2 de abril, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, visitó al actor chileno por su cumpleaños. En ese sentido, la mandataria publicó una postal del momento y deseó un feliz cumpleaños al famoso.

Captan a Pedro Pascal en el Centro Histórico

En redes sociales, no tardaron en aparecer varios videos y fotos en los que podemos ver al histrión durante la grabación de su película, escuchando atentamente al equipo de grabación e interpretando a su personaje.

A pesar del ruido que hace la gente al ver al famoso, pues se reunieron decenas de personas en la calle, parece ser que se logró seguir con la agenda de manera adecuada. El público tenía el acceso limitado a la calle, pues la producción colocó vallas en la zona que utilizarían para grabar.

Pedro Pascal between takes today on the set of ‘DE NOCHE’ in CDMX



📹 spider.carmine | tiktok pic.twitter.com/jhOktDAQLP — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 3, 2026

Pascal mantuvo un perfil serio durante la mayor parte del rodaje, pues se encontraba en plena grabación y parece que no quiso dejar su papel entre tomas por completo, pues lo vemos menos sonriente de lo normal.

Sin embargo, sí tuvo un par de momentos en los que se mostraba divertido, como un clip en el que se encuentra con el director de la cinta y chocan las manos de forma juguetona. También, cuando escuchaba su nombre fuera del set, saludaba con amabilidad.

En ese sentido, el público pudo verlo mientras interactuaba con el staff y grababa las escenas. En las imágenes, se le puede ver con un traje de color claro, una camisa y un sombrero. También aparecía de vez en cuando con una bolsa amarilla.

Cute moment between Pedro Pascal and Todd Haynes while filming ‘DE NOCHE’ in CDMX



📹 yaya.aramb | tiktok pic.twitter.com/fLMQUn7I93 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 3, 2026

La locación principal para el rodaje fue la avenida 5 de mayo e Isabel la Católica, calles que son bastante concurridas, por lo que el equipo de seguridad tuvo que tener mucho cuidado para controlar el flujo de externos a la grabación.

En redes sociales, no tardaron en hacerse virales los videos en los que Pedro Pascal grababa en el Centro Histórico de la CDMX. Algunas reacciones de Internautas fueron:

“Lo vi, me dio mucha emoción”.

“Lugares donde me emperra no haber estado”.

“Justo ayer pasé por ahí“.

“Hoy conocí la envidia”.

“¿Creen que grabe mañana?"