Captan a Pedro Pascal en Sonora para grabar la película ‘De Noche’ | VIDEO

Después de que hace semanas Pedro Pascal diera de qué hablar por su visita a la Ciudad de México, ahora el actor ha sido captado en Sonora, donde graba las últimas escenas de la próxima película, ‘De Noche’, dirigida por Todd Haynes. .

Actualmente, Pedro Pascal se encuentra al suroriente del municipio minero en un rancho llamado La Chuera, que se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad. La nueva película en la que participa es producida por MK2 Films.

En redes sociales circulan las imágenes donde podemos ver al actor en diferentes momentos del rodaje, vestido con ropa de la década de los años 30’s y siendo protegido del sol con una sobrilla.

¿De qué trata ‘De Noche’? La película que Pedro Pascal graba en México

En el filme, Pedro Pascal fa vida a un policía que vive una “apasionada e inesperada historia de amor” con un profesor, el cual es interpretado por Danny Ramírez. La ficción se desarrolla en Los Ángeles de los años 30’s.

Los personajes principales deben huir a México al convertirse en objetivo de la maquinaria política local, en medio de un clima marcado por la corrupción y la proximidad de la Segunda Guerra Mundial.

🚨💬 Hollywood llega al desierto de Sonora. Pedro Pascal y Danny Ramírez filman la película “De Noche” en Cananea durante varias semanas. La producción ya instaló sets y equipo en el municipio. pic.twitter.com/cnilH9lrGA — SoyFerAvila (@feravilalozano) March 12, 2026

En un inicio, el papel protagónico fue asignado a Joaquin Phoenix, pero tras su renuncia, el rol le fue otorgado a Pascal. El equipo de filmación ha realizado grabaciones en la Casa Greene y otros puntos icónicos de Cananea.

En algunos videos de la grabación que ya son virales, el famoso identifica las cámaras que lo graban y saluda con naturalidad, mientras que en otros momentos aparecen concentrado en su trabajo. Además de esto, ha sido captado en restaurantes de la localidad.

Por ejemplo, el pasado 12 de marzo captaron a Pascal legando al restaurante “Buffalos Steak & Wings” de Cananea. En la imagen podemos notar que está creciendo nuevamente su vello facial, el cual se retiró para los Oscar 2026.

¡Peeeedro, qué gusto de verte en #Sonora!



Así fue visto el actor Pedro Pascal llegando al restaurante "Buffalos Steak & Wings" de #Cananea, para las grabaciones de la película "De Noche", que tendrá como escenario la ciudad del mineral.



📸 @ProyectoPuente pic.twitter.com/bNEehzUDkk — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 12, 2026

Fue a inicios del mes de marzo que captaron a Pedro Pascal con Rafael Olarra, quien se presume es la actual pareja del querido actor latinoamericano. Los famosos pasearon por la CDMX y entraron al Museo Nacional de Antropología, uno de los museos más emblemáticos del país.

El actor ha contado en el pasado su cariño por México, pues ha asegurado que es “su ciudad favorita”. También a resaltado el aprecio que siente por la gastronomía, la vida cultural y la cercanía de la gente en la capital mexicana, reafirmando el lazo que mantiene con amistades locales y su deseo de prolongar cada visita siempre que sus compromisos profesionales lo hacen posible.