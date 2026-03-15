Pedro Pascal se quita la barba y sorprende en los premios Oscar 2026 | VIDEO

Pedro Pascal se quita la barba y sorprende en los premios Oscar 2026

Pedro Pascal sorprendió al público en redes sociales al aparecer este domingo 15 de marzo en los premios Oscar 2026. El actor apareció en la alfombra roja del evento de La Academia y sorprendió al llegar sin vello facial.

Pedro Pascal aparece sin barba en los premios Oscar

No cabe duda que Pedro Pascal es ampliamente conocido por ser uno de los rostros latinos más queridos y deseados de Hollywood, sin embargo, este nuevo look ha hecho que muchos se sorprendan, al notar lo mucho que cambian las facciones sin una barba.

Pedro Pascal en los Oscar 2026 ı Foto: AP

El histrión llegó vestido con un pantalón negro y una camisa donde destacaba una enorme flor del mismo tono. Completó el look con un reloj discreto y unos lentes, así como un peinado hacia atrás.

Rápidamente, la aparición del famoso dio de qué hablar y sorprendió al público en general, quienes no esperaban ver así al famoso latino, pues en la mayoría de sus papeles lleva su barba. El nuevo look ha encendido las dudas de si tendrá en puerta un nuevo proyecto por el que el cambio de apariencia fuera necesario.

Cabe mencionar que este estilo le da una apariencia mucho más juvenil y fresca, aunque muchos podrían preferir su versión más madura. Te dejamos algunas de las reacciones a continuación:

“Leonardo Di Caprio y Pedro Pascal intercambiaron vello facial”.

“¿No pudo haberlo hecho en Los 4 fantásticos?"

“¿Quién es ese?“.

“Se ve tan joven ahora”.

“OMG ¿por qué?“.