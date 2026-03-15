La noche de los Premios Oscar se convierte, año con año, en un espectáculo inolvidable que reúne a lo mejor del cine internacional en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Durante esta edición 98 de la ceremonia, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció a las producciones más destacadas del año.
Pecadores, de Ryan Coogler, llamó la atención desde las nominaciones, pues obtuvo 16 candidaturas. De este modo la cinta protagonizada por Michael B. Jordan hizo historia y superó el récord que ostentaban clásicos como All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016), todas con 14 nominaciones.
Otros títulos destacados son Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, Hamnet de la directora Chloé Zhao y Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Además, este año Latinoamérica estuvo representada por El agente secreto, la película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.
Oscar 2026: Lista completa de ganadores
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Sentimental value
- Inga Ibsdotter por Sentimental value
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaki por Pecadores
- Tenaya Taylor por Una batalla tras otra
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Guerreras K-pop
- Little Amélie or the character of rain
- Zootopia 2
Mejor Corto Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried Pearls
- Retirement plan
- The three sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- The smashing machine
- La hermanastra fea
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Corto
- Butcher’s Strain
- Un amigo de Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Los cantantes-EMPATE
- Two People Exchanging saliva-EMPATE
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo por Pecadores
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard por Sentimental value
Mejor Corto Documental
- All the empty rooms
- Armed only with camera: the life and death of Brent Renaud
- Children no more: “were and are gone”
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una Batalla tras otra
- El agente secreto
- Sentimental value
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Joachim Trier por Sentimental Value
- Ryan Coogler por Pecadores
Mejor Actor
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Michael B. Jordan por Pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Actriz
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I had legs I’d kick you
- Kate Hudson por Song sung blue
- Renate Reinsve por Sentimental value
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: fire and ash
- F1
- Jurassic world rebirth
- The lost bus
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental value
- Pecadores
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto de Brasil
- It was just an accident de Francia
- Sentimental value de Noruega
- Sirat de España
- The voice of hind Rajab de Túnez
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The perfect neighbor
Mejor Canción Original
- “Dear me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Guerreras K-Pop
- “I lied to you” de Pecadores
- “Sweet dreams of Joy” de Viva Verdi!
- “Train dreams” de Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- It was just an accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Pecadores
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Banda Sonora Original
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores