Amy Madigan gana Mejor Actriz de Reparto por Weapons o La hora de la desaparición en los Premios Oscar 2026

Amy Madigan ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por Weapons, película de terror también conocida como La hora de la desaparición, en los Oscar 2026 por su icónico personaje de la Tía Gladys.

En la temporada de premios 2026, Amy Madigan ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Critics Choice Awards por el personaje de Weapons, donde habría interpretado a la antagonista principal de la cinta de Zach Cregger.

Amy Madigan nominada al Oscar por su papel como Tía Gladys. Qué emoción!!!! pic.twitter.com/5f17TlSzlZ — Marina Velveth🔪 (@velvethmarina) January 22, 2026

Es poco lo que sabemos sobre el origen del personaje, ya que la trama no ofrece dicha información, aunque sus acciones dejan ver una estela de terror, al estar relacionada con la desaparición de 117 niños, asesinatos, manipulación mental y la capacidad de atormentar a sus víctimas en sus sueños.

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¿Quién es Amy Madigan?

Amy Marie Madigan es una actriz estadounidense. Conocida por su trabajo en cine y teatro, quien ha recibido numerosos galardones, como un Globo de Oro, dos nominaciones a los Premios Óscar y un Premio Emmy.

Debutó en el cine con el drama Love Child, por el que recibió su primera nominación al Globo de Oro. También fue nominada al Premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por sus interpretaciones de una mujer en un matrimonio difícil en Twice in a Lifetime y por su personaje de Gladys in Weapons con 40 años de diferencia, el mayor intervalo entre dos nominaciones para una actriz.

En televisión, Madigan interpretó a Sarah Weddington en la película Roe vs. Wade, por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie, Miniserie o Película para Televisión y fue nominada a un Premio Primetime Emmy. En teatro, actuó en la producción off-Broadway de The Lucky Spot, por la que fue nominada al Premio Drama Desk a la Mejor Actriz en una Obra, y en la producción de Broadway de 1992 de Un Tranvía Llamado Deseo, en el papel de Stella Kowalski.