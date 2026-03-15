¿Quién es Autumn Durald? La primera mujer en ganar Mejor Fotografía en los Oscar

Autumn Durald hizo historia este domingo 15 de marzo en los premios Oscar al convertirse en la primera mujer en ganar el galardón a mejor fotografía por su trabajo en la película Pecadores, también conocida como Sinners.
La fotógrafa estadounidense fue además la primera mujer en grabar para el formato iMax, durante la realización de la cinta dirigida por Ryan Coogler. “Quiero que las mujeres se pongan de pie porque es cierto que no podría estar aquí sin ustedes. Lo digo en serio”, señaló Autumn Durald al aceptar su galardón.
La mujer recibió ovaciones de pie por parte del público y ella se mostró muy emocionada antes de agradecer a Ryan Coogler “por confiar en ella” con el proyecto.
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¿Quién es Autumn Durald?
Autumn Cheyenne Shad Durald es una directora de fotografía estadounidense. Antes de su trabajo en Sinners, fue la directora de fotografía del primer largometraje de Gia Coppola, Palo Alto. Además, trabajó en diversos videos musicales y anuncios publicitarios.
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