Frankenstein, película de Guillermo del Toro, gana Mejor Diseño de Producción en los Oscar 2026

La película Frankenstein del cineasta mexicano Guillermo del Toro se llevó el premio Oscar 2026 a Mejor Diseño de Producción.

Este premio se enfoca en reconocer la creación de la atmósfera visual de la cinta. También galardona la concepción de escenarios, decorados y la ambientación general que define el tiempo, lugar y tono de la narrativa, compartiéndose el premio entre el diseñador de producción y el decorador de sets.

¿De qué se trata la película Frankenstein de Guillermo del Toro?

La cinta está basada en el libro clásico de Mary Shelley Frankenstein, Guillermo del Toro contó en diversas entrevistas que él tenía muchas ganas de llevar esta historia al cine y por muchos años estuvo guardada su idea hasta que por fin la concretó.

En Frankenstein se narra la historia del doctor Victor Frankenstein, quien crea vida a partir de una criatura hecha con fragmentos de otros cuerpos humanos y una vez que logra crearla la maltrata y no piensa si quiera en detenerse a enseñarle o expresarle cariño.

Hasta que la criatura llega con un señor ciego, quien le enseña el lado humano de las personas, pero una vez que éste muere la criatura vuelve a ser blanco del rechazo y discriminación por parte de los seres humanos, cuando él solo quiere ser aceptado tal y cómo es.

La criatura busca a Victor para pedirle que le haga una compañera de vida que sea igual que él para poder continuar con su existencia eterna, ya que este ser no puede morir pese a que lo han atacado con armas o ha tenido que enfrentarse al fuego y al frío intenso.